亞運棒球／警戒中華隊！南韓金牌路的最大阻礙 點名注意旅外球員
杭州亞運棒球賽事於26日開打，中華成棒隊將於10月1日迎來首戰。本屆亞運南韓將台灣視為爭金的最大勁敵，《朝鮮日報》指出中華隊陣中有多位大聯盟球團極力栽培的潛力新星，必須高度警戒，也表示將以速度戰來應付中華隊。
記者路皓惟/綜合報導
根據《朝鮮日報》報導，南韓特別關注到了台灣的投手陣容，認為其投手的實力超出預期，許多台灣的投手目前在美國職棒小聯盟效力，而且都是球團特別栽培的重點選手，尤其球速和三振能力都相當出色，必須高度警戒。
此外，亞運南韓賽前折損具昌模和李義理兩名左投，但南韓選擇補進後援左投金榮奎與外野手尹棟熙，等於是少補一名投手，並多補進一名打者，這個策略背後的考量引起了球迷的關注與討論。
《朝鮮日報》指出，南韓原本的外野手只有3名，當強打李政厚因傷退出後，雖然報導中提及陣中有可以兼任外野的內野手，但南韓隊似乎仍希望增強外野的戰力，所以才會做出這樣的陣容調整。
本次亞運在中國杭州舉行，韓媒認為對台灣來說更賦予極大的動力，這一點也讓南韓領隊柳仲逸感到擔憂，認為中華隊做足了充分的準備。不過，中華隊並非南韓爭金的唯一挑戰，全由業餘球員組成的日本隊，特別是他們的投手，也非常不容小覷。