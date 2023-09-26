明揚爆炸釀死遇屏科園區高層異動！經濟部：與事故無關、絕非高升
屏東加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」22日爆炸起火，造成超百人傷亡，其中更有數名消防員殉職。近日有媒體報導科技產業園區屏東分處長發生事故高升調任一事，經濟部澄清說明，原任屏東分處長調往台南分局，職等並未提升，是組改前就早已定案的人事安排，與事故無關，也絕非高升。
記者鄭妤安／台北報導
經濟部表示，為因應26日經濟部組織改造生效，原加工出口區管理處將結合工業區業務，改組為產業園區管理局，原來的台中、中港、屏東、高雄等4個分處，未來會改制為台北、台中、台南、高屏4個分局，此次屏東園區事故，為求事權及指揮統一，才會讓預計接任高屏分局的分局長接手明揚事故的處理。
經濟部表示，相關分局調整，是因應轄區調整，未來高屏分局管轄高雄以南等12個產業園區以及高雄、屏東地區5個科技產業園區，因此發生在屏東園區的事故，本就會由高屏分局處理後續。
經濟部指出，原任屏東分處長調往台南分局，職等並未提升，是組改前就早已定案的人事安排，與事故無關，也絕非高升，且考量屏東分處人力較少，勞檢單位主管又在本次事件因公受傷，因此提早啟動高雄分處支援的機制，相關報導並不正確，也呼籲外界無須過度揣測。