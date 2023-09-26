全面停工影響營收100% 明揚再吞跌停、明安跌逾8%
屏東科技產業園區內的明揚公司日前發生火災釀傷亡，經濟部表示，基於職安考量，明揚一廠自事故發生後即停工，二廠建物結構安全由於有風險之虞，已要求停工，目前沒有復工時程表。明揚昨（25）日重訊指出影響營收100%，而今（26）日明揚股價又跳空跌停，來到68.3元，母公司明安早盤跌逾8%，後來跌幅縮小，來到64.7元附近。
記者許家禎／台北報導
明揚國際位在屏東的工廠22日發生大火，導致嚴重百餘死傷，其中包含4名消防員殉職，令各界相當不捨。屏東縣長周春米25日召開記者會，公布明揚有重大違法事實，包括廠內只能儲存100公斤有機過氧化物，不過明揚卻超標存放了3000公斤，超標30倍以上。另外，還有「未提供救災必要資訊」與「未協助救災」，共開罰240萬。為此，明揚重訊指出，收到通知單但未列示罰鍰金額，待收到正式處分函文後另行發布重大訊息。
經濟部也指出，由於火災爆炸嚴重，不僅造成一廠災情，也造成二廠建物結構安全風險，一廠自事故發生後即停工，而考量勞工安全、避免職災再發生，也要求明揚公司二廠，包括三樓增建工程工地都從火災發生後停工，目前沒有復工時程表，相關職場環境必須重新檢視改善。
針對全面停工，明揚重訊指出，公司僅有一個生產基地，包括一廠、二廠及三樓增建工程工地，目前全面停工，靜待主管機關調查，將影響營收100%。明揚指出建築物、設備及存貨等投保金額15億元，有足額保險，目前保險公司已經展開調查，會盡快完成理賠程序。