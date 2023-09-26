亞運柔道／連珍羚35歲亞運才奪金激動落淚！再拚巴黎奧運有原因

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如同她在2016年里約奧運所說的，「不要再失敗了。」也希望她的堅持，是讓更多台灣人瞭解柔道運動，更喜歡柔道，如今她真的辦到了。
連珍羚經紀人寫下：
這是她第四度登上亞運舞台，卻是在亞運會上拿到的第一面金牌，也是台灣女子柔道的第一面亞運金牌，相信許多人都很關心連珍羚接下來的生涯規劃。
連珍羚曾代表國家出征過2016里約奧運與2020東京奧運，她從踏上奧運殿堂的那一刻起，心中的目標只有「金牌」，大家都知道她是一位為台灣柔道創造過諸多歷史的選手，包含她曾是第一位在大獎賽和大滿貫拿到金牌的好手、第一位旅日職業柔道選手以及在2016年里約奧運獲得第五名，當時也創下了女子柔道的最佳成績。
雖獲得過多項榮耀，但對於連珍羚選手來說她仍然沒有達到自己心中的目標，因此連珍羚決定再次披上戰袍，正式宣佈參加2024年的巴黎奧運。
連珍羚說：「現在在做努力與挑戰，可能沒辦法馬上看到結果，但你不知道在接下來、明年，或什麼時候達到你想要的成果，所以如果我現在就放棄的話，我過去所做的這些就白費了，所以我不想讓自己這段時間是白費的，就只能繼續往下走。」
同時，連珍羚也認為，雖然挑戰越來越艱難，但是越困難的事才越有挑戰的價值！還有那麽多後盾在後面支持她，並相信她，她不會輕易放棄的。
所以希望大家可以繼續支持連珍羚、支持柔道，因為珍羚在這條路上一直不放棄，除了是希望可以達到自己的目標之外，她最大的初衷，仍舊是希望讓更多人看見台灣柔道。
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