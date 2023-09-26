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12星座一周運勢／雙子座業力爆發　處女座注意「桃花正在靠近你」

▲12星座本周運勢出爐，雙子座業力爆發、快防小人；處女座注意感情上桃花「正在靠近」。（示意圖／取自photo AC）
▲12星座本周運勢出爐，雙子座業力爆發、快防小人；處女座注意感情上桃花「正在靠近」。（示意圖／取自photo AC）

記者黃韻文／綜合報導

塔羅占卜師Princess分享12星座一周運勢（9月24日至9月30日）。

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🟡牡羊座
本周運勢重點，日常、工作。
這周事情吿一段落，是下一個挑戰的開始，工作上繼續保持忙碌是你的日常。

🟡金牛座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周可能有壞消息，要儘快處理喔！工作上容易有麻煩，感情上有不好的事發生。

🟡雙子座
本周運勢重點，日常。
這周業力小爆發，正在走的是小人運，小心各種損失；工作上有小人靠近。

🟡巨蟹座
本周運勢重點，日常。
這周的幸運處方就是要亮相、出面或是說真話，才會引來一波好運。工作上有些事需要你親自處理；感情上有些人緣桃花。

🟡獅子座
本周運勢重點，工作、日常。
這周的事情有點卡住，需要討救兵了。工作上人緣好很重要。

🟡處女座
本周運勢重點，感情。
這周事情吿一個段落，正在走的是桃花運。感情上有桃花正在靠近你。

🟡天秤座
本周運勢重點，工作。
這周工作上有比較大的事情發生，例如，簽約、被相中，如果都沒有，那還有第二個選項。工作上容易被看見。

🟡天蠍座
本周運勢重點，日常。
這周很多事情都需要你親自處理。下一個目標進行中，工作上是忙碌的一週。

🟡射手座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周有點乏人問津的感覺，孤芳自賞也可以，目前還需要再等等。工作上還需要一點時間；感情上桃花正在來的路上了。

🟡摩羯座
本周運勢重點，日常。
這周容易有小人，有些動彈不得的事情發生，你的好運還在後面。工作上目前沒有什麼辦法，後面有第二個方案。

🟡水瓶座
本周運勢重點，工作、日常。
這周有點貴人運，窮途之後就迎來你的伯樂了。工作上運勢不大好，但有貴人；感情上有「對你好、但不是你喜歡的」那種類型的桃花。

🟡雙魚座
本周運勢重點，日常。
這周是破壞後的建設，例如，工作上、感情。感情上最近喜歡找人麻煩。

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本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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