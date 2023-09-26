美元指數更強了升破106！日圓快見149 新台幣早盤也貶破32.2元
美國聯準會 (Fed) 可能進一步升息，並將高利率維持在更長一段時間，10年期美債殖利率創16年來新高，加上日本央行續維持超寬鬆貨幣政策，美元指數再衝高，一度升破106，日圓兌美元也下探148.95兌1美元，新台幣兌美元今（26）日早盤同樣續貶，一度來到32.21元，貶值6.2分。
記者顏真真／台北報導
隨著美國聯準會放「鷹」，10年期美債殖利率創16年來新高，加上市場對美國政府可能停擺的擔憂加劇，日本央行也續維持超寬鬆貨幣政策，美元指數登上近10個月新高，一度破106，日圓續貶一度下探148.95兌1美元，其他亞洲主要貨幣韓元今日早盤也貶來到1341.05兌1美元，人民幣中間價維持平盤在7.1727價位，離岸人民幣兌美元偏升在7.3125附近震盪。
至於新台幣兌美元在前一交易續寫近11個月新低紀錄之後，今日早盤仍是開低走低，並向32.2元挺進，在以32.15元、貶值0.2分開出後，在亞幣日圓、韓元兌美元走弱，加上台股也開低走低，新台幣兌美元進一步貶破32.2元，一度來到32.21元，貶值6.2分，目前在32.2元震盪整理。