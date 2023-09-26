天氣預報／今水氣變多！雨一路下到中秋連假 首波東北季風將報到
今（26）日仍是東北風環境，但環境水氣增多，北台灣白天高溫將會下降攝氏2度，且迎風面東北部會有短暫陣雨，中南部午後則仍有雷陣雨，類似天氣將持續到中秋連假，天氣風險公司分析師柯聿寧表示，中秋連假不用擔心有颱風攪局，下週才是熱帶系統觀測重點，週六下半天至下週一（9月30日至10月2日）將有一波東北季風南下，東北部的高溫可降至攝氏28至29度。
記者張志浩/綜合報導
柯聿寧指出，今日受到東方水氣移入影響，迎風面東北部、恆春半島仍然有短暫陣雨，中南部仍有攝氏34至36度高溫，午後熱力條件充足加上水氣增多，還是有雷陣雨影響的機會，雨勢也可能較大，晚間中南部沿海則有海陸風交會情況，也可能發展出一些雲雨，天氣仍不穩定，預估類似的天氣型態會持續到週六。
柯聿寧說明，週六下半天到下週一，北方有一波東北季風南下，雖然冷空氣的強度仍然不強，不過預計東北部的高溫可降到攝氏28至29度，算是跟過去幾天相比較舒適的溫度，天氣方面，因環境水氣略多，持續是多雲或陰偶有短暫雨的天氣，中南部影響不大，高溫略降攝氏1至2度，仍然有些午後雷陣雨的機會。
熱帶系統部分，未來一週低壓活動偏向南海、日本東南方到關島附近海域，不用擔心中秋連假有颱風來搗亂，預估下週中後期低壓活動範圍有機會更往菲東海域移動的趨勢，不過距離時間比較久，還有待持續觀察。