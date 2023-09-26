信興及台農蛋品公司負責人涂萬財與媳婦2人交保

信興、台農蛋品公司疑有以次品充好品之嫌，且因「拒不提供」進銷單據，並「堅不吐實，有流向不明及以次充好疑慮，遭到高雄市衛生局依法告發，高雄檢調受理後，昨（25）日發動偵查，前往台農蛋品公司位在高雄的辦公室搜索，並帶回信興老董涂萬財及他的媳婦、台農負責人黃鈺善，檢方漏夜複訊後，今凌晨認定兩人無羈押必要，諭令各30萬元、10萬元交保。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市衛生局指出，經農業部提供資料協助稽查，以及衞生局多日比對後，發現台農、信興蛋品公司進口之巴西、泰國、澳洲、美國、菲律賓及土耳其等國蛋品，自今（2023）年3月至9月，計「殼蛋」502.8萬顆，及信興蛋品公司「加工用途蛋」326.1萬顆, 共828.9萬顆雞蛋，但信興蛋品、台農蛋品2公司無法提供完整進銷與報廢單據，蛋品流向不明數量高達425萬顆。
經高雄市衛生局多次約談2家公司，發現信興蛋品公司，拿中央畜產會交付的蛋品，全數作為「洗選殼蛋」販售，326.1萬顆原應用做加工用途的雞蛋「流向不明」；以一般業界從運送到洗選合理損耗，約15-20%估算，至少應有663萬顆洗選蛋出廠，扣除台農供貨某大型通路商的數量238萬顆（核有單據），兩者落差極大。
高雄市衛生局強調，雖所供應之蛋品均為符合原有效期限，然而425萬顆蛋品流向不明，可能影響全國消費者權益，以及蛋品市場甚鉅；另信興、台農蛋品公司經多次約詢仍「堅不吐實」，疑有「以次充好」次級雞蛋當優質雞蛋販售的的詐術、效期標示涉虛偽不實，獲取利益之嫌，因此也將全案移請高雄地檢署偵辦。目前高雄市衛生局也已經對台農、信興開出共計1130萬元罰單。
經向高雄地檢署告發，檢調昨發動搜索，兩人昨晚間近9點被移往雄檢複訊，直到今天凌晨才結束訊問，檢方認為2人涉嫌偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，分別諭知30萬元、10萬元交保。