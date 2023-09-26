左轉撞死直行女騎士！桃園駕駛肇逃 警方宜蘭尋獲已輕生死亡
25日下午，桃園一名梁姓女子騎車行經大園區興華路二段、航城路口時，遭到對向白色小客跨越雙黃線「切西瓜」左轉踫撞，強大衝擊力導致梁女當場倒地不起，豈料肇事車主竟猛踩油門逃離，梁女緊急送醫仍不治；警方立即循線緝捕逃逸駕駛，最終在宜蘭蘇澳砲台山找到人，不過他已輕生死亡。
記者孫唯容／綜合報導
25日下午2時許，23歲的梁姓女子行經華興路二段與航城路二段路口時，一輛轎車左轉跨越雙黃線「切西瓜」，雙方發生碰撞，強大衝擊力導致梁女當場倒地不起，肇事駕駛當時下車察看後，隨即又跑上車駕車逃逸，路過的民眾見狀，立刻打電話幫忙報案，救護人員趕抵後，第一時間協助梁女送醫，無奈最終仍宣告不治。
警方表示，後續調閱監視器畫面以車追人，最終在宜蘭蘇澳砲台山尋獲肇事駕駛，但是發現他已輕生死亡，詳細案情仍待警方進一步調查釐清。
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