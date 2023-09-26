雙溪男子遭獵槍槍擊身亡　同行友人報案謊稱遭警識破

一名70多歲張姓男子昨（25）日於雙溪山區遭獵槍槍擊，經緊急送醫後仍傷重不治。同行的50多歲蕭姓男子向警方供稱是與另名50多歲楊姓友人3人一起到山區野營，原蕭男是說張男遭不明槍擊，後又改稱是張男在山區打獵時使用獵槍不慎走火射中自己，警方也趕緊封鎖現場採證，追查槍枝來源及走火原因，釐清男子槍擊身亡真正原因，全案朝違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌偵辦。
記者吳嘉億／新北報導
據了解，蕭姓男子是搭乘2名友人從新北市新莊到雙溪區雙泰產業道路一帶露營、捕蝦、打獵。其中楊姓男子因家中有事開車先行離開，約定好隔日再來載2人返家，剩下的2人便在溪邊野營飲酒，並分開去抓蝦、打獵，大約晚間9點時突然傳出槍響，張姓男子中彈倒地，蕭男則事後將槍枝及子彈丟棄到河床邊草叢內，並向警方報警遭槍擊，緊急送醫急救。
警方表示，蕭男原是供稱友人遭不明槍擊，經調閱車上行車紀錄器及相關證物後，男子才改口是張姓友人不諳獵槍操作，導致槍枝走火誤傷自己，他聽到槍聲趕到現場發現事態嚴重，才會趕緊請楊姓友人返回開車載他到派出所報案，也為掩蓋實情，才將改造槍枝及子彈棄置河床邊草叢內。
警方今日清晨根據蕭男供稱地點前往尋獲遭棄置的槍枝及子彈，並將全報請基隆地檢署指揮偵辦，釐清張男究竟是由誰開槍導致身亡。