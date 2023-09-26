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新鮮人「錢」進半導體！3大職缺最易切入　碩博士起薪多2.1萬

▲根據人力銀行統計，今年1到7月，半導體產業平均每月釋出2.5萬個工作機會中，有1.4萬個不限工作經歷歡迎新鮮人，占比達56.8%。（圖／取自Pixabay免費圖庫）
▲根據人力銀行統計，今年1到7月，半導體產業平均每月釋出2.5萬個工作機會中，有1.4萬個不限工作經歷歡迎新鮮人，占比達56.8%。（圖／取自Pixabay免費圖庫）

記者許若茵／台北報導

新鮮人想進入半導體產業爭取高薪嗎？根據人力銀行統計，今年1到7月，半導體產業平均每月釋出2.5萬個工作機會中，有1.4萬個不限工作經歷歡迎新鮮人，占比達56.8%，其中又以電機工程技術員、助理工程師、作業員/包裝員比例最高。觀察最近5年內畢業，且第一份正職工作進入半導體的求職會員，碩博士平均月薪可達6.1萬元，比大專畢業生4萬元高出2.1萬元，想在半導體業爭取高薪，碩博士為重要門檻。

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104人力銀行近日發布2023年《半導體產業人才白皮書》，2023年半導體平均月薪5.6萬元，高於全產業平均4.5萬元，居全產業第二；2010年至2023年累計薪資增幅35.2%，居5大高薪產業之冠。

半導體逾5成工作歡迎新鮮人　

104人力銀行2023年《半導體產業人才白皮書》顯示，2023年1到7月半導體平均每月2.5萬個工作機會中，有1.4萬個不限工作經歷歡迎新鮮人，占比達56.8%。不限工作經歷比例最高的前三個職務為：電機工技術員94.7%、助理工程師94%、作業員/包裝員89.7%，透過技術或投入基礎職務，較容易進入半導體業；比例最低的為FAE工程師35.4%、國內業務35.8%、品管/品管工程師37.2%，因須產業實務經驗，或是看中求職者的人脈，企業偏好有經驗的求職者。

IC設計、演算法、研發工程師需碩博士學歷

觀察不限工作經歷的職缺對於學歷的要求，企業勾選「高中職」比例最高的職務為：焊接及切割技術員、作業員/包裝員、品管/檢驗人員、電機工程技術員，都超過70%，除了基礎職務之外，一技在身也是高中職學歷者能進入半導體的關鍵。至於哪些職務最看重高學歷？類比IC設計工程師、數位IC設計工程師、演算法工程師、硬體研發工程師，企業勾選「碩博士」比例都超過95%，皆須具備專業理論，也屬含金量較高的職務。

半導體碩博士比大學專科多2.1萬

不同學歷，投入半導體產業起薪差多少？104人力銀行分析最近五年內畢業，且第一份正職工作進入半導體產業的求職會員平均月薪，高中職學歷3.1萬元、大專學歷4萬元、碩博士學歷6.1萬元，比大專學歷工作者多2.1萬元。因半導體產業的大專學歷工作者平均月薪4萬元，低於全產業平均月薪4.5萬元，顯示半導體高薪多來碩博士學歷的工作者。想躋身半導體業高薪行列，碩博士學歷為相對重要的條件之一。

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