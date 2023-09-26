明揚存放30倍過氧化物　陳建仁指示強化化學物質管理機制

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內政部指出，事發後已於上周六啟動災害事故調查會，並規劃訂於今日召集調查委員召開屏東火災事故調查會第一次會議，並表示目前屏東縣政府已針對明揚公司「未於第一時間提供完整救災資訊、未指定專人協助救災之缺失及過氧化物存放超過30倍」等三項重大違法事項進行開罰，後續將對開罰事項整體進度進行掌握追蹤。
陳建仁聽取林萬億親赴現場，針對屏東火災受傷人員及傷患家屬交換意見後，指示衛生福利部統籌經濟部、內政部、及勞動部等權責部會，積極協助傷者及罹難者撫卹賠償、保險金請領、醫療與術後重建、心理諮商等事項，並請林萬億持續協助協調。
陳建仁同時指示，現代社會應用化學物質品項繁多，要應用先進科技作法進行管理，要求各部會重新檢視具易爆特性的過氧化物管理方式，並強化工廠易燃、易爆化學物質管理相關機制，目前環境部已建置化學雲以及毒性化學物質許可管理系統、勞動部職業安全衛生署已建置化學品報備與許可平台、內政部已建置消防安全檢查列管系統等管理，未來對於工廠化學品登記、申報及管制等相關精進機制，請吳澤成邀集相關部會就協助完成提出改善措施。
針對外界訴求開放消防員籌組工會及消防員納入《職安法》，政院人事行政總處人事長蘇俊榮說明，行政院關心消防同仁權益，已搜整各國公務人員集體勞動權利資料，進行分析並考慮國情需求，與考試院協商達成初步政策共識，對公務員團結權與協商權會等盡量予以尊重，在公務人員協會法的範圍內，適時放寬，陳建仁針對相關法制面釐清請羅秉成協助。
另鑑於消防員執勤危險性、急迫性與災害場址不確定性等特性，陳建仁請內政部研議修正《消防法》為方向，建立消防機關職業安全衛生機制；另有關本次搶救消防人員及其家屬可能創傷後壓力症候群（PTSD），請衛福部持續追蹤輔導相關人員。
最後陳建仁再次提醒相關部會，就後續火災事故所受影響人員、管理機制政策檢討、傷亡者撫卹賠償、消防人員權益等未來精進措施等要持續推展，並請李孟諺召開定期會議協調掌握各項重要政策措施並追蹤工作進度。
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