周春米法官上身！明揚就是犯罪　她捐一月所得

明揚存放30倍過氧化物　陳建仁指示強化化學物質管理機制

▲陳建仁今日邀集各部會召開「屏東縣火災救災應變檢討報告後續精進措施專案報告」會議，指示強化化學物質管理機制。（圖／行政院提供）
▲陳建仁今日邀集各部會召開「屏東縣火災救災應變檢討報告後續精進措施專案報告」會議，指示強化化學物質管理機制。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

屏東明揚大火釀成嚴重死傷，其中更有4名勇消殉職，屏東縣長周春米昨日召開記者會說明，廠內儲放超過管制量30倍的過氧化物等違規事件，重罰240萬元罰鍰，對此行政院長陳建仁昨日邀集相關包括內政部長、經濟部長與環境部長等聽取精進措施專報，陳建仁聽取報告後要求各部會重新檢視具易爆特性的過氧化物管理方式，並強化工廠易燃、易爆化學物質管理相關機制，提出改善措施。

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陳建仁昨日邀集副院長鄭文燦、秘書長李孟諺、政委林萬億、羅秉成、吳澤成、發言人林子倫、內政部長林右昌、經濟部長王美花、環境部長薛富盛等人聽取「屏東縣火災救災應變檢討報告後續精進措施專案報告」會議，會中陳建仁關切內政部火災事故調查進度及後續規劃，並請環境部、經濟部、內政部及勞動部等相關部會對工廠易燃物管理機制進行檢討，會中盤點消防政策及未來精進措施，另對於消防人員權益措施進行跨部會討論，並追蹤傷亡者撫卹、賠償狀況，更責成相關部會盡速檢討精進危險物品管理機制。

內政部指出，事發後已於上周六啟動災害事故調查會，並規劃訂於今日召集調查委員召開屏東火災事故調查會第一次會議，並表示目前屏東縣政府已針對明揚公司「未於第一時間提供完整救災資訊、未指定專人協助救災之缺失及過氧化物存放超過30倍」等三項重大違法事項進行開罰，後續將對開罰事項整體進度進行掌握追蹤。

陳建仁聽取林萬億親赴現場，針對屏東火災受傷人員及傷患家屬交換意見後，指示衛生福利部統籌經濟部、內政部、及勞動部等權責部會，積極協助傷者及罹難者撫卹賠償、保險金請領、醫療與術後重建、心理諮商等事項，並請林萬億持續協助協調。

陳建仁同時指示，現代社會應用化學物質品項繁多，要應用先進科技作法進行管理，要求各部會重新檢視具易爆特性的過氧化物管理方式，並強化工廠易燃、易爆化學物質管理相關機制，目前環境部已建置化學雲以及毒性化學物質許可管理系統、勞動部職業安全衛生署已建置化學品報備與許可平台、內政部已建置消防安全檢查列管系統等管理，未來對於工廠化學品登記、申報及管制等相關精進機制，請吳澤成邀集相關部會就協助完成提出改善措施。

針對外界訴求開放消防員籌組工會及消防員納入《職安法》，政院人事行政總處人事長蘇俊榮說明，行政院關心消防同仁權益，已搜整各國公務人員集體勞動權利資料，進行分析並考慮國情需求，與考試院協商達成初步政策共識，對公務員團結權與協商權會等盡量予以尊重，在公務人員協會法的範圍內，適時放寬，陳建仁針對相關法制面釐清請羅秉成協助。

另鑑於消防員執勤危險性、急迫性與災害場址不確定性等特性，陳建仁請內政部研議修正《消防法》為方向，建立消防機關職業安全衛生機制；另有關本次搶救消防人員及其家屬可能創傷後壓力症候群（PTSD），請衛福部持續追蹤輔導相關人員。

最後陳建仁再次提醒相關部會，就後續火災事故所受影響人員、管理機制政策檢討、傷亡者撫卹賠償、消防人員權益等未來精進措施等要持續推展，並請李孟諺召開定期會議協調掌握各項重要政策措施並追蹤工作進度。

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