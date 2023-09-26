全家美式40杯1001元！寄杯喝到明年中秋　特濃拿鐵買1送1：限3天

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9月27日至10月1日限時5天，超過百樣指定商品同品牌同價位第三件0元，包括FMC爆米花、海鹽薯條、古早味紅茶、檸檬蜂蜜水等，飲料、零食、冰品等相當於「買2送1」，換算下來約6.7折。另單筆消費滿250元，使用全盈+PAY支付加碼送100元購物金。（單筆滿300元可抵，兌換期限至10月31日）
📍亮點2：大杯美式40杯1001元
多杯組寄杯優惠來了，9月29日至10月1日限時3天，APP隨買跨店取推出多杯組1001元，包括大杯拿鐵33杯、大杯美式40杯、大杯單品拿鐵17杯、大杯單品美式18杯，4種組合都是1001元，最低5.3折起，一路喝到明年中秋節過後。（兌換期限113年9月30日）
📍亮點3：特濃拿鐵買1送1
本周「康康5」提前曝光，9月29日至10月1日連續三天，特濃拿鐵、仙女珍珠醇奶茶、Cheers強氣泡水、UCC無糖咖啡、曠世奇派玫瑰鹽巧克力大雪糕、老楊經典原味方塊酥都是買一送一；另有花月嵐大蒜拳骨激辣拉麵兩件99元。
📍亮點4：國道新營服務區送折價券
慶祝國道新營服務區新裝亮相，9月28日至10月1日到新營服務區商場，可在服務台領取45元美食折價券，於熱食飲品櫃消費滿200元或伴手禮櫃消費滿500元就可抵用，每人限領1張。
7-ELEVEN迎接教師節到來，9月26日至9月30日在APP祭出寄杯優惠，指定飲品買6送3；9月27日至10月1日門市思樂冰全品項第2杯半價，霜淇淋憑icash Pay支付享買一送一。
📍APP｜9月26日至9月30日
◾濃萃拿鐵／濃萃美式任選買6送3，限量8萬組
◾冰脆酷摩卡/冰巧克力可可歐蕾任選買6送3，限量5萬組
◾燕麥奶茶／黑糖珍珠燕麥奶／大杯燕麥拿鐵任選買6送3，限量8萬組
◾英式紅茶／四季春青茶任選買6送3，限量5萬組