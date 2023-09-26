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影／TNCAP公布撞擊測試結果！福特FOCUS獲五星　KUGA僅奪三星

▲臺灣新車安全評等計畫（TNCAP）今（26）日正式公布TNCAP第五及第六順位受評車型的評等結果。（圖／記者許若茵攝，2023.09.26）
▲臺灣新車安全評等計畫（TNCAP）今（26）日正式公布TNCAP第五及第六順位受評車型的評等結果。（圖／記者許若茵攝，2023.09.26）

記者許若茵／台北報導

臺灣新車安全評等計畫（TNCAP）今（26）日正式公布TNCAP第五及第六順位受評車型的評等結果，FORD KUGA兒童保護僅拿下48%，獲得三顆星評等，FORD 則獲得五顆星評等。

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為提升國內車輛安全性並保障民眾知的權利，交通部推動「臺灣新車安全評等計畫（TNCAP）」，TNCAP執行機構依「交通部執行臺灣新車安全評等作業要點」及「交通部臺灣新車安全評等規章」完成第三批車型FORD KUGA、FOCUS挑選、購置、試驗及評等相關作業，並於今日發布。

交通部指出，3月30日及6月29日依序公告4車型TNCAP評等結果後，針對第三批2車型（FORD KUGA及FORD FOCUS），執行機構財團法人車輛安全審驗中心依「交通部執行臺灣新車安全評等作業要點」及「交通部臺灣新車安全評等規章」執行TNCAP主動、被動安全評等試驗，辦理完成計分，轉換星級評等。

一、FORD KUGA於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護87%、兒童保護48%、行人保護76%及安全輔助57%，依據星級評等平衡標準規定，KUGA車型整體星級評等為三顆星。

▲FORD KUGA四大安全領域得分率。（圖／交通部公共運輸及監理司提供）
▲FORD KUGA四大安全領域得分率。（圖／交通部公共運輸及監理司提供）
二、FORD FOCUS於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護94%、兒童保護89%、行人保護82%及安全輔助93%，依據星級評等平衡標準規定，FOCUS車型整體星級評等為五顆星。

▲FORD FOCUS於四大安全領域得分率。（圖／交通部公共運輸及監理司提供）
▲FORD FOCUS於四大安全領域得分率。（圖／交通部公共運輸及監理司提供）
交通部說明，TNCAP持續秉持公平、公正與公開客觀的立場辦理各項作業，並建立公信力持續帶動提升國內車輛安全性能水平，預計今年12月底會繼續公布第四批2車型（NISSAN KISKS及TOYOTA YARIS）的車輛安全評等結果，讓國內民眾購車時有客觀的安全參考依據。

至於是否會納入電動車，車輛安全審驗中心執行長周維果則透露，明年第一季有望納入特斯拉Model 3，但這仍要等特斯拉開賣後，委由消基會購買到車輛才可進行測評。

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