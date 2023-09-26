賴清德拋醫護政見挨批！她籲：正視血汗環境　別再讓護理師做功德

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王婉諭再指，根據統計，護理師們每日僅有10.5分鐘用餐、6分鐘上廁所，平均薪資僅4萬多元、一個月還只能休息5天，高護病比、過勞、低薪，已經成為護理人員的日常，在疫情間扛起一線責任的護理師，在疫情後卻必須要繼續面對如此惡劣的勞動環境，「這也是為什麼，台灣護理師的執業壽命僅6.5年，遠低於日本的15年、美國20年、英國30年，實際執照率更僅有六成」。
王婉諭說，從數據就可以很清楚的知道，真正的問題，不是「護理人員不夠」，而是「勞動環境太差了」，差到護理人員們不願意繼續執業，「頭痛卻醫腳，這也難怪當賴清德副總統提出護理政見後，卻反被護理人員批評，甚至有相關粉專發起連署，一人一信表達抗議」。
王婉諭呼籲，請正視護病比飆升的問題，儘速讓三班護病比入法，並落實醫院勞檢，提升勞動環境。
黃珊珊則說，台灣護理人員，平均任職只有6.5到7年，因為很多人很早就轉職了，護理師薪資低、工時長、工作負擔重、醫病關係壓力大等等因素，讓很多護理師轉校護、美容或其他工作，流失率非常高。
黃珊珊認為，重點不是護理人才不夠，而是這些人才都沒有留在現有的醫療體制內，造成護病比過高，與先進國家差別很大。原因為何？因為現有的健保體制採總額管制、錢不夠、給付受限制、護理師收入與工作付出不成比例，造成護理人員流失。
「賴清德反其道而行，提出要增加護理師系所與名額，頭痛醫腳，根本無解」黃珊珊認為，重點不是要增加考試名額，而是怎樣讓護理人員願意投入醫療體系職場才對。
黃珊珊也說，最重要的事，必須先讓健保永續，政府必須提高衛生醫療政府支出至少到GDP 8%至10％，落實健保法中的分級醫療、轉診與按人計酬等等制度，提高護理師待遇、降低護病比，讓護理師願意投入護理工作。