中秋連假天氣不穩！全台各地「戶外烤肉」機率曝：沒颱風也會下雨
中秋連假3天（9月29日至10月1日）就要到來，不過中央氣象署表示，今（26）日起環境水氣增多，在吹東北風的情況下，一直到週六，北台灣全天都會有局部短暫陣雨的情況，中南部則是午後要留意雷雨，台灣大學大氣科學博士林得恩則指出，中秋安排「戶外烤肉」活動，南部比北部有機會，西部的機會又比東部大。
記者張志浩/綜合報導
氣象署提及，今日週六水氣增加，今明兩天桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其它地區為多雲到晴，午後中南部及各山區有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區也有零星短暫陣雨；週四至週六，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」說明，影響台灣中秋連假的天氣相當複雜，北邊有大陸高壓帶來東北季風南下所伴隨的雲雨帶，南邊在南海至菲律賓東方海面大低壓帶內，也有熱帶擾動持續增強發展，環境不穩定度變大，水氣含量增多。在這兩個熱帶及中緯度不同類型的天氣系統之間，各地的天氣變化迴異。
林得恩強調，台灣受到東北季風影響，迎風面的北部、東北部及東部比較容易受到降雨影響，雲量也會偏多。至於西半部地區，則是維持晴時多雲，午後山區有局部陣雨或雷雨的天氣型態，實際天氣情況還是要觀察南邊熱帶擾動系統後續的發展，以及移動的情形。綜整來看，中秋安排戶外烤肉活動，南部比北部有機會，西部的機會又比東部大。