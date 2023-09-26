柯文哲緊追！最新民調：賴清德重挫10個百分點　下滑理由曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
民調顯示，和上個月相比，賴清德、柯文哲、侯友宜三人競爭態勢出現巨大轉變，三人排序不變，但賴清德支持度重挫10個百分點；柯文哲略增0.8個百分點，沒什麼變化，續居第二，但突然間離第一只剩6個百分點；侯友宜回升3.6個百分點，仍居第三和居第一的賴清德相差16.2個百分點。
至於賴清德為何重挫10個百分點？基金會董事長游盈隆認為，初步的，8月快樂時光效應已經結束，再加上一個猛爆性突發事件，那就是，進口雞蛋爭議，引發系統性危機，不但重創民進黨支持度，還重創蔡英文總統聲望，嚴重傷及陳建仁內閣施政滿意度，進一步對賴清德總統選情造成重傷害。
游盈隆解釋，「8月快樂時光效應」，指的是8月賴副總統以總統特使身份率團出訪，創造空前媒體曝光率，再加上8月台美與台日關係加溫，以及在野陣營分崩離析對賴有利的整體狀態。
另外，民調也以「如果鴻海集團創辦人郭台銘完成公民連署，獨立參選，形成四人競爭的狀態，您會支持誰？」為題詢問，結果發現：31.4%賴清德、23.1%柯文哲、15.7%侯友宜、10.5%郭台銘、13.6%尚未決定，5.8%沒意見、不知道、拒答；換句話說，最新民意顯示，當四人競爭時，20歲以上台灣人中，三成一支持賴清德，二成三支持柯文哲，一成六支持侯友宜，一成一支持郭台銘，一成九未決定。
游盈隆說，這項發現傳達了幾個重要的訊息：一、郭台銘獨立參選，並沒有在根本上改變三人競爭結構，也就是說，排序和相互差距；二、郭台銘若獨立參選，受衝擊最大的是柯文哲，因為柯原本和賴差距只有6個百分點，現在變成8個百分點；三、郭台銘若獨立參選，對侯友宜有衝擊，但影響不大；四、郭台銘若獨立參選，一開始一定敬陪末座，但選戰開打後，是否始終敬陪末座？是未知數。
本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2023年9月18-20日3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣（dual-frame random sampling），市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1077人，市話753人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。