用安卓就好！美記者列7原因「反推iPhone」　拒絕蘋果品牌迷思

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1.iPhone不便宜
許多人買手機時，價格是首要考量因素，但是iPhone並不便宜，15系列最便宜也要799美元，且蘋果有別於其他手機製造商，不會推出更新版低成本手機，因此若想買功能較精簡的低價手機，就只能選擇較舊的機型。
葛瑞絲指出，三星Galaxy A54 5G售價不到500美元（約台幣1萬6000元），但同時卻有摺疊式的Fold和Flip等高階機型。
2.沒有耳機孔
iPhone系列的耳機孔在2016年就消失，消費者幾乎別無選擇，除了必須買129美元（約台幣2萬6000元）的AirPods外，就是只能購買轉接頭，但是使用轉接頭後無法同時進行充電，除非使用無線充電。
3.不附充電器
自從iPhone12系列以來，蘋果公司就以環保為由，不再附「豆腐頭」（插頭），僅配備充電線。若想購買新的充電器則需19美元（約台幣610元），但因過去是免費提供，對第一次使用iPhone的用戶來說難免困擾。
4.電池門醜聞
iPhone電池壽命不長，且蘋果過去也有因故意將舊機型降速而被提告的前科。這起訴訟可追溯至2017年，蘋果被效能測試軟體Geekbench專家踢爆後承認，用戶在更新iOS10.2.1後手機會被降速。但蘋果公司聲稱是要防止自動關機。這件事仍被多數人批評，蘋果這項設計是為實現「計畫性淘汰」，促使消費者購買更高價的新款iPhone。
對此，2020年11月蘋果同意支付1.13 億美元以了結美國針對此事的調查，並在今年3月的集體訴訟中支付了5 億美元的和解金。
5.不同機型大同小異
iPhone不同機型大同小異，《商業內幕》去年就有記者表示，後悔將iPhone 13 Pro Max換成iPhone 14 Pro Max，對於新機沒有更新的功能感到失望，除了動態島（Dynamic Island）外，完全看不出來有什麼值得換機的地方，甚至賈伯斯的女兒伊芙（Eve Jobs）也同意這點。
6.不在乎iPhone是否代表社會地位
雖然蘋果手機已經成為主流，根據Counterpoint Research數據顯示，iPhone在美國智慧型手機市場占比55%，相關產品術語滲透日常生活，AirPods有時甚至被用來統稱不同品牌的無線耳機。
葛瑞絲指出，她不會將iPhone視為一種社經地位的象徵，像名牌包與跑車一樣，手機牌子並不會代表你這個人多有趣。」
7.一旦買了iPhone就再也回不了頭
許多用戶在「入坑」蘋果產品後，會不自覺的將手機以外的3C產品都換成蘋果出品的，最終擁有一整套Mac、Apple Watch和Apple TV。葛葛瑞絲強調，她對現狀很滿意，不想陷入這個循環，「我還是拿安卓就好，謝了。」
不過葛瑞絲也承認，有些APP很晚才有Android版本或根本不會有，且iPhone 15也有一些很棒的功能，「但就我個人而言，沒有iPhone也無妨」，她從來沒用過iPhone，短期內也無意改變，「iPhone是一筆很大的投資，我個人認為不值得。」
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