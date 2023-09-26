▲2023世界避孕日　醫籲雙重防護做好做滿

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年輕人避孕知識提升 但執行不確實仍造成意外懷孕台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈醫師表示，台灣青少女懷孕率雖佔全部懷孕的比率不到1%，但其中大多數為非預期懷孕，原因除了避孕資訊不足外，未能確實執行有效避孕也是導致意外懷孕原因之一，因此婦產科醫學會仍將持續加強正確有效的避孕知識及如何使用有效避孕方法之宣導，避免青少女因意外懷孕影響到學業、身心健康及生涯規劃。
台灣婦產科醫學會青少女小組召集人暨臺北市立聯合醫院婦產科江千代醫師表示，提供青少年正確的性與生殖健康訊息及性教育並不會升高他們發生性行為的風險，反而會提升青少年的健康識能，尊重自己及對方；只注重禁慾的教育計畫卻會使青少年因無知卻好奇，而增加未成年懷孕或感染性傳染病的風險，因此加強台灣青少年學習及獲得正確性健康訊息是學校、父母親、醫護人員及大眾媒體共同的責任。
「雙重防護」做好做滿 避孕效果好且預防性傳染病黃建霈秘書長表示，避孕是男女雙方的責任，目前學會推廣的避孕方式為「雙重防護」，透過女生服用常規口服避孕藥、男生正確使用保險套，可達到99%的避孕效果，且能防止性傳染病。
江千代醫師則表示，台灣年輕族群的避孕方式，除了男生戴保險套外，不少女性也會服用常規口服避孕藥來避孕，但服藥初期有些人會因為出現異常出血而中斷服用，造成月經不規則，此同時若沒有其他避孕方法輔助，例如使用保險套，而發生性行為時，就很容易造成意外懷孕。目前第四代常規口服避孕藥副作用相當低，只要克服初期的副作用，持續規律服用，不但能提供安全有效的避孕效果，還可以改善經前症候群、經痛等情形。
自主避孕保護自己 避孕選擇操之在己2023年世界避孕日的主題為「The power of options」(選擇的力量)，黃建霈秘書長說，年輕女性若沒有生育計畫，就應該要有自主避孕的選擇能力，除了選擇適合自己的避孕方法外，對於意外懷孕可能帶來的後果，及後續處理程序也都應該要有掌握及選擇能力如此才能真正掌握自己的人生。
江千代醫師則補充，目前避孕藥的選擇性多，有需要的女性可以找醫師討論，除了常規口服避孕藥外，若發生性行為時發現忘記服用常規口服避孕藥，或出現保險套破裂等情況，應知道可以服用事後緊急避孕藥做補救，但要掌握服用之黃金時間（在突發之性行為後，最好在12至24小時內服用，最慢應在72小時內使用）且使用頻率不可過高，而且要了解事後緊急避孕藥的劑量比常規口服避孕藥高出許多，產生噁心、嘔吐甚至亂經機率較高，因此不適合做為常規之避孕方式。
實體講座結合網路宣導 提供專業避孕諮詢管道「台灣婦產科醫學會」除了持續和大專院校及非營利機構合作舉辦「避」修課實體講座外，新成立的「避孕諮詢室網站」也特別規劃了避孕諮詢地圖，民眾可透過地圖得知附近的「3分鐘衛教認證藥局」或「避孕諮詢診所」，藉由專業諮詢管道安心取得避孕資訊，鼓勵有需要的民眾可以善加利用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59370
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