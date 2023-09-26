文博會商展開幕！貓貓蟲咖波、皇阿瑪等540家文創品牌齊聚

我是廣告 請繼續往下閱讀
作為台灣圖像授權年度盛事的文博會，花博展區齊聚國內外原創角色IP，今年參展業者中更有許多台灣原創超人氣IP，包含擁有百萬粉絲的貓貓蟲咖波、皇阿瑪的後宮生活、台灣吧、鹿人與泥鰍小劇場、囂搞及廢物女友等，更特別於戶外設置展演活動區，辦理發表會、粉絲見面會等周邊活動，讓粉絲有機會更近距離與自己喜歡的IP互動。國外部分，除日本角色授權協會（CBLA）領軍，帶領13家日本業者齊聚台灣文博會，更有泰國、香港、澳門、馬來西亞、南韓、荷蘭等各國授權業者參與。
本次華山展區主要包括西1館、西2館及西4館和西5館及四連棟展區，除於四連棟展區邀請日本最大的禮品商展東京國際禮品展組團展出外，更有台日跨界聯名的亮點商品，如故宮展出與日本知名玩具品牌MEDICOM TOY公司聯名推出故宮珍藏版，讓庫柏力克熊「穿」上故宮人氣國寶〈清院本清明上河圖〉，誕生首款「清明上河圖」潮裝版庫柏力克熊，將故宮文物從藝術殿堂融入民眾日常生活當中。
位於華山四連棟、西1館及西2館的島嶼在地主題則包含基隆市文化局、桃園市政府文化局、台中市政府文化局、嘉義市政府文化局、澎湖文化中心、國立台灣歷史博物館、國立歷史博物館、林業及自然保育署花蓮分署等精彩展出。
文化內容策進院今年也首度參與文博會，在華山展區西5-2館「人鬼交易所」，邀集近百位國際買家及產業人士，包括韓國文化內容授權協會（KOCLA）、泰國動畫與電腦圖像協會（TACGA）、泰國數位內容協會（DCAT）等亞洲重要角色圖像國家的專業團體，為臺灣IP爭取更多國際授權的機會。
此外，文策院也策劃了「角色IP論壇Character IP Forum」，特別邀請韓國導演分享具國際市場性的角色IP打造經驗，也邀請台灣、日本、韓國等8位角色IP產業領域專業人士，以亞洲區消費者市場觀察為軸線，分別從海外經營、IP角色發展、品牌聯名等三大方向，討論角色IP的經營策略與國際市場趨勢，期待帶動國內外專業人士交流，分享創意與經驗，讓原創圖像角色更有機會吸引全球消費者目光。
文博會期間，華山展區西4館以「台灣特有種」的概念，邀集23個台灣插畫藝術創意IP代表隊策展，搭配文策院「人鬼交易所」策展主題館，將台灣IP故事文本，透過圖文、音樂與互動式裝置等，成為引人入勝的主題展，展現IP的市場價值和影響力。
松菸展區，除匯集各文創品牌外，國立台灣工藝研究發展中心首度集結百家工藝品牌，於松山文創園區2號倉庫和3號倉庫以「島嶼．旅物選」打造工藝主題商展，集中設置工藝中心選物專區，其中不乏傳統老字號或世代傳承的新世代工藝家，堪稱史上最好買的文博工藝品牌商展。
文化部表示，想進一步感受更多元的台灣創作能量，歡迎在9月26日至10月1日前往華山文創園區、松山文創園區與花博爭艷館，將台灣特有種的文化軟實力一起帶回家。