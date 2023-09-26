移除中國屏障！菲律賓海防隊出擊 菲國政府：中方違反國際法
菲律賓和中國長期以來因為南海主權議題而僵持，25日菲律賓海岸防衛隊移除中國在南海黃岩島（Scarborough Shoal）部署近300公尺的浮動屏障，宛如「南海長城」，菲國海岸防衛隊稱中方在該處設立屏障「明顯違法國際法」，依照菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）指示，海防隊已「成功」移除這個屏障。
國際中心賴正琳／綜合報導
菲律賓海岸防衛隊在25日發出聲明，指出他們已經移除中國在南海黃岩島部署的浮動屏障，馬尼拉政府指控北京政府在主權有爭議的黃岩島設置這類屏障，是為了阻止菲律賓人進入他們的傳統漁場。
菲律賓政府上週在對漁民進行例行性再補給任務時，發現黃岩島出入口被一條300公尺長的浮動屏障封住。從菲律賓海岸防衛隊發布的一段影片顯示，一名穿戴面鏡、呼吸管和蛙鞋的男子拿一把刀切斷連接數個白色浮球的繩索。而另一段影片則顯示，一個錨從海中拖出後，放在一艘舷外浮杆木船上。
中國對南海的主權聲張在2016年已經被荷蘭海牙的常設仲裁法院(Permanent Court of Arbitration)裁定無效，但中國無視裁決，持續將部分島礁打造成為人工軍事島，並時常侵犯鄰國軍艦，囂張行徑引發鄰國不滿，近幾年時常和鄰國發生海上爭端事件。