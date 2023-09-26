4歲女童泳池溺水亡！哥哥在旁冷血觀看 影片流出引大馬網友暴怒
馬來西亞近日傳出一起人神共憤的女童溺水事件，一名4歲女童在某高級公寓的泳池內溺水昏迷，送院搶救後於隔日下午死亡，警方調閱泳池的監視器畫面才發現，女童的26歲繼兄事發當時就在池畔，竟喝著飲料看女童掙扎到毫無意識，相當冷血。
國際中心賴正琳／綜合報導
從影片的現場畫面可見，戴著泳圈的女童起初獨自在泳池開心戲水，正當她嘗試要從泳池邊的樓梯上岸時，不小心踩空而落入泳池，她身上的泳圈也脫落，導致女童沉入泳池無法浮起。此時女童的繼兄這時正好從旁邊走近泳池，發現女童溺水，卻未採取任何行動救人，只是一邊喝著飲料，一邊冷血地站在泳池邊看著妹妹在水中苦苦掙扎，直到她昏迷為止。
綜合當地媒體報導，馬來西亞嘉影警區主任莫哈末再益證實，警方接獲醫院通報稱，一名4歲小女孩13日時於某高級公寓的泳池內溺水昏迷，送院搶救後於隔日下午1時11分死亡。警方原先僅將女童視為意外猝死案例，但在調閱當天的監控畫面後，卻驚訝發現事發時她的哥哥在場，看著女童掙扎到被水滅頂，整起事件從意外身亡案大翻轉。
該影片流出後在網上轉發，引起大馬網友的憤怒，認為無論有沒有血緣關係，看到小孩溺水去救援，是每個人都應該要有的惻隱之心，該名男子卻在一旁冷血觀看，甚至悠哉地喝飲料，直到女童毫無意識，他的漠視行為引發網友怒火。而大馬警方目前援引兒童法令逮捕死者的繼兄，若這位繼兄的罪名成立，可能面臨最高20年的監禁，或最高5萬令吉（約等同於新台幣34萬元）的罰款，或是兩者皆罰。