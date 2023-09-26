華為充電線不能充iPhone 15！實測結果曝 達人坦言：第一次碰到
在歐盟新規之下，今年蘋果iPhone 15全系列手機都改用USB-C充電孔，對於的充電線有不少傳聞，先有一說是只能使用iPhone 自家的充電線，但後來蘋果跳出來證實，只要USB-C充電線符合國際標準，就可以為iPhone 15充電。近日再有一說，是華為USB-C充電線無法充iPhone 15，《NOWnews》實際測試真的無法，3C達人廖阿輝也坦言：「第一次碰到！」
記者周淑萍/綜合報導
iPhone 15 使用全新的USB C充電孔後引發不少熱議，先有傳說只能使用蘋果自家的充電線，但後來蘋果也跳出來澄清，只要USB-C充電線符合國際標準都可以充電，《NOWnews》實際測試的確都可以充電，便利性大大提升。但近日又傳出iPhone 15不支援「華為」充電線，記者拿舊有的華為充電線測試，確實無法替最新的iPhone 15充電，但同一條充電線可以替無線充電版或其他安桌手機充電，似乎獨排蘋果。
3C達人廖阿輝也實際使用自己手上最新華為的充電線，替iPhone 15系列手機充電，不管是舊款或是新款的華為充電線，的確無法替iPhone 15充電，廖阿輝表示：「真的第一次碰到這樣的情況。」廖阿輝認為與PD協議應該沒有太大關聯，不確定是否有刻意屏蔽，多次交叉測試，華為傳輸線確實不能充iPhone 15，但同一條傳輸線可充其他三星、vivo手機，用不同的充電器，同一條華為充電線也都是相同的狀況。
是否華為的A口充電線有加針腳？廖阿輝認為可能性不大，推測A口的快充充電線通常都是走自家的協議，為了安全機制會有各種偵測線路，確實的原因無下定論，只能說華為和iPhone 15有相容性的問題。iPhone 可以支援多數USB C充電線就是無法使用華為的充電線，而華為可以充多數USB C接孔，唯獨就是和iPhone 15有相容性的問題。