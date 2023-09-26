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人類創作才行！AI獲獎畫作《太空歌劇院》碰壁　美駁回版權申請

▲美國藝術家以AI生成的畫作《太空歌劇院》（Theatre D`opera Spatial）去年獲得美國科羅拉多州博覽會藝術競賽首獎，但近來著作權申請遭到駁回。（圖／取自美國著作權局
▲美國藝術家以AI生成的畫作《太空歌劇院》（Theatre D`opera Spatial）去年獲得美國科羅拉多州博覽會藝術競賽首獎，但近來著作權申請遭到駁回。（圖／取自美國著作權局

國際中心徐筱晴／綜合報導

人工智慧（AI）在去年底掀起風潮後，利用AI進行藝術創作也越來越普遍，但是倚靠AI生成的畫作真能算是藝術品嗎？美國一名遊戲設計師先前透過AI創作出一幅作品，甚至還在一項藝術競賽中奪下冠軍。但近來美國著作權局（U.S. Copyright Office）判定該幅畫作不受到版權保障，原因該是該畫作並非「人類所創作」，這也讓憂心AI搶飯碗的文藝界士氣大振。

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美國一名遊戲設計師艾倫（Jason Allen）去年使用線上AI軟體Midjourney，生成描繪出《太空歌劇院》（Théâtre D’opéra Spatial），只見一群表演者站在巴洛克式大廳中央，透過圓窗仰望天空，結合文藝復興時期和蒸汽龐克風格。而艾倫也靠著這幅具有未來感的作品拿下科羅拉多州博覽會（Colorado State Fair）藝術競賽數位藝術類別首獎。

同年9月艾倫申請了版權註冊，審查員要求他提供Midjourney在創作過程中所扮演的角色等更多資訊。艾倫他主張在製作這幅作品的期間，「輸入了一系列指令與提示，至少有624次，調整場景，選擇須關注的部分，這才決定了圖像的基調」，無疑是《太空歌劇院》的創作者，作品應受著作權法保護。

對此，美國著作權局審查委員會認為，倘若作品的「傳統著作人要素」均來自機器，作品等同缺乏人類著作人，要求艾倫捨棄Midjourney製作的部分圖像才能提供版權保護，艾倫拒絕後，著作權局也否決受理登記。

不過艾倫也表示，當局決定在他的預料中，但他確信自己終將獲勝，「如果照這樣下去，產生的問題會比解決的問題更多」。

文藝界越來越擔憂AI將威脅傳統的創作領域。華盛頓聯邦地方法院8月時，也做出了類似判決，指出人工智慧軟體「DABUS」生成的一張圖像不受著作權法保障，因為「人類是有效著作權中不可或缺的部分」。

現在不少法院慣常援引著作權法定義之「人類」著作人標準作為駁回依據，包括今年2月，駁回了藝術家卡什塔諾娃（Kris Kashtanova）使用Midjourney軟體繪製的漫畫《黎明的札莉亞》（Zarya of the Dawn）的版權保障。


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