人類創作才行！AI獲獎畫作《太空歌劇院》碰壁　美駁回版權申請

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同年9月艾倫申請了版權註冊，審查員要求他提供Midjourney在創作過程中所扮演的角色等更多資訊。艾倫他主張在製作這幅作品的期間，「輸入了一系列指令與提示，至少有624次，調整場景，選擇須關注的部分，這才決定了圖像的基調」，無疑是《太空歌劇院》的創作者，作品應受著作權法保護。
對此，美國著作權局審查委員會認為，倘若作品的「傳統著作人要素」均來自機器，作品等同缺乏人類著作人，要求艾倫捨棄Midjourney製作的部分圖像才能提供版權保護，艾倫拒絕後，著作權局也否決受理登記。
不過艾倫也表示，當局決定在他的預料中，但他確信自己終將獲勝，「如果照這樣下去，產生的問題會比解決的問題更多」。
文藝界越來越擔憂AI將威脅傳統的創作領域。華盛頓聯邦地方法院8月時，也做出了類似判決，指出人工智慧軟體「DABUS」生成的一張圖像不受著作權法保障，因為「人類是有效著作權中不可或缺的部分」。
現在不少法院慣常援引著作權法定義之「人類」著作人標準作為駁回依據，包括今年2月，駁回了藝術家卡什塔諾娃（Kris Kashtanova）使用Midjourney軟體繪製的漫畫《黎明的札莉亞》（Zarya of the Dawn）的版權保障。