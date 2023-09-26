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老農津貼明年調為8080元　侯友宜：若我當選逐年提高到1萬

▲侯友宜在彰化縣長王惠美陪同下，走訪彰化多處活動。（圖／彰化縣政府提供，2023.09.26）
▲侯友宜在彰化縣長王惠美陪同下，走訪彰化多處活動。（圖／彰化縣政府提供，2023.09.26）

記者顏幸如／彰化報導

中央日前宣佈因應消費者物價指數波動，老年農民福利津貼每人每月由7,550元調整為8,080元。國民黨總統參選人侯友宜今參訪彰化縣酪農產業時，問「4年多了330元，對老農真的有幫忙嗎？」他宣佈若自己當選，將逐年依照物價指數調漲，讓老農津貼調整到1萬元。不過他將現行的7,550津貼，誤講為7750元，明年調漲金額瞬間少了200元。

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侯友宜今（26）日上午在彰化縣長王惠美陪同下參訪福興鄉酪農場，並發表自己對老農津貼調漲的看法。他表示目前老農津貼7750元（口誤，應為7,550），中央日前宣佈明年將調漲為8080元，他問「4年多330元，對老農真的有幫忙嗎？一天只有多幾塊錢而已！」

侯友宜說，他感謝每次來彰化縣，王惠美都向他提老農津貼的事。政府在致力農林漁牧發展之外，應讓老農得到妥善照顧，台灣高齡家庭消費者物價指數已達到3.15，比全體家庭平均值2.95還嚴重，農民奮鬥一輩子，津貼卻4年才調整一次，跟得上物價波動嗎？若他當選，將按照消費者物價指數逐年增加老農津貼，目標是調整到每個月1萬元，如此才能真正照顧長輩、符合公平正義。

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