中秋節烤肉魔王食材曝！棉花糖僅排第二 冠軍「不知熟了還焦了」
週五（29）日就迎來一年一度的中秋節，不少人親朋好友都已經約好要來舉辦烤肉盛會，然而過去在烤肉的時候，一定都會遇到一些非常難烤，或者烤了根本就沒人要吃的食材，堪稱是巨雷食材。近日，就有網友討論中秋烤肉的魔王食材，結果在一片討論聲浪中，由「米血」被票選成為最雷食材，而女生愛吃的棉花糖才排第二。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「網路上看到有人發文說烤肉最不想要看到的食物就是豆干，我真的無敵有感，豆干容易烤焦就算了，重點是還超難吃！完全沒有味道的那種，不知道為什麼一直有人要烤豆干，豆干就拿來滷的，不是拿來烤的！想問大家最討厭的烤肉食材是什麼？」
貼文曝光之後，不少網友紛紛回應「米血真的很瞎，完全不知道熟了還是焦掉」、「米血最哭，完全看不出是烤焦還是熟了」、「棉花糖一堆女生吵著要，然後一包只吃三顆」、「香腸對我來說是燃料，根本不是材料」、「貢丸，外面焦了裡面搞不好都還沒熟」、「豆干真的超難烤沒錯」、「甜不辣也很鬧吧....一直燒焦」、「雞翅也烤不熟啊」、「甜不辣，每次烤完都變成黑炭」。
綜合網友意見，獲得讚數最高票的就是「米血」，因為米血顏色為黑色，而烤肉烤焦的顏色也是黑色，常常都看不出來到底是「烤熟了」還是「烤焦了」，成為網友心中第一名的地獄食材。至於第二名則是「棉花糖」，受眾不多，卻經常有人提議要吃，買了一整包只吃幾塊因而浪費；第三名則是「香腸」，太快又不熟不能吃，而太慢又會烤焦，確實是烤肉需要展現功夫的食材之一。