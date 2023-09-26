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Lin bay好油遭網軍攻擊　國民黨：賴清德應「已所不欲勿施於人」

▲國民黨召開記者會請賴清德要求網軍別再攻擊Lin bay好油。（圖／資料照片）
▲國民黨召開記者會請賴清德要求網軍別再攻擊Lin bay好油。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

臉書粉專版主「Lin bay好油」踢爆進口蛋爭議卻遭網攻恐嚇，中國國民黨台北市立委參選人張斯綱與國家政策基金會副執行長、桃園市議員凌濤今（26）日共同召開記者會強調，民進黨總統參選人、副總統賴清德4年前被網軍攻擊，高呼要蔡英文停止網軍攻擊，如今應「己所不欲，勿施於人」，呼籲賴清德要求網軍別再攻擊「Lin bay 好油」，還給台灣網路言論自由與安全。

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凌濤表示，日前媒體報導稱傳出賴陣營為了搶聲量，疑似有協會出價3000元贊助學生社團為賴清德YouTube頻道「讚聲」。該報導也批評賴動用網軍痕跡明顯「手路太粗殘」，令人質疑這些做法是不是激化了網軍到處出征，賴清德不要負責嗎？還要躲在網軍後面嗎？

針對網路暴力頻傳，凌濤指出，數位發展部600人編制、預算200億，但外界只記得「賣麵線」政績；日前下台的農業部長陳吉仲說臺灣是全世界假新聞最多的地方，根本是重重打臉數發部長唐鳳。「Lin bay好油」林裕紘是桃園市民，第一時間已經要求桃園市警局同仁辛苦一點，一定要保護林跟他家人的安全，但警方調查的中斷點就在墨西哥的IP、在薩爾瓦多的門號，希望調查絕對不能中斷，一定要追查到底是誰，讓這一次雞蛋風波守護食安最大的吹哨者受到傷害。

凌濤、張斯綱強調，賴清德4年前的遭遇讓人同情，現在賴身為掌權者、民進黨主席，除了應該要求網軍停止攻擊「Lin bay好油」，並應停止攻擊現在所有在選舉的民意代表，更必須要求民進黨的從政黨員同志想想辦法，不要讓民眾生活在網路恐懼中。

台北市立委參選人張斯綱以自身經歷表示，今年五月在個人臉書上即曾遭到帳號名為「民進黨新北市後援會」的留言攻擊謾駡，更可惡的是還拿他去年離世的太太出來，說「為你的妻子留點口德」，政治語言波及到已經離開的家人，令人完全無法接受。

張斯綱之後在臉書發文詢問民進黨立委吳思瑤，對於名為民進黨新北市後援會的留言「是你所謂理性的選戰嗎？」這些側翼網軍基本上扼殺了臺灣公共輿論討論的空間，民進黨要負最大的責任。

張斯綱表示，日前又有不知名網軍在他臉書上粗口謾罵，牽涉到嚴重的人身攻擊，他已經向信義分局報案，但是留言者完全不怕，除了嗆聲「不提告就孬種」大罵三字經，更說「等你好消息」，囂張至極。

張斯綱強調，網路上的恐嚇、污蔑，披露家人個資層出不窮，但民眾報案後，相關單位多以網址在國外無法追查而中斷，這樣的追查方式蒼白無力，根本無法保護網友的安全，難道警政署沒辦法跟數位發展部協同社群平臺的業者合作，消除這一類的網路攻擊威脅？當網路攻擊牽涉到個人人身安全、家人安全的時候，警察機關、NCC、數位部難道只能兩手一攤毫無辦法？期待相關單位能多作為，消除民眾在網路上被騷擾、威脅的恐懼。

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