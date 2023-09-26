不爽與前女友曖昧還嗆聲 男子率眾深夜埋伏街頭砍少年手腳遭警逮
19歲林姓男子今（26）日深夜因不滿前女友與16歲林姓少年走太近，竟與3名友人到新北市板橋區民生路大樓附近埋伏，發現林姓少年下樓後便持藍波刀衝上前一陣猛砍，林姓少年雙腿及手臂遭砍傷也死命衝上馬路逃命，4名男子也在衝突後逃離現場，警方獲報後調閱路口監視器影像追查，不到3小時內陸續查獲4人到案說明，偵訊後依殺人未遂罪嫌移請新北地檢署偵辦。
記者吳嘉億／新北報導
據了解，受傷的林姓少年與林姓男子本為朋友關係，因林男的前女友近日與林姓少年較為親近與曖昧，引發林男醋勁大發，雙方互看不順眼，林姓男子便找來19歲黃姓、18歲林姓及20歲楊姓3名男性友人前往埋伏，見少年下樓林姓男子並持刀動手一陣亂砍，從路口的監視器可以發現，當時負傷的少年急忙衝到馬路上逃命，4名男子則是分騎機車落跑。
海山警分局偵查隊長李志祥表示，16歲林姓少年與19歲林姓男子日前日前在網路上嗆聲輸贏，約在民生路一帶進行談判，過程中林姓男子埋伏附近子見少年離開友人家下樓，隨即持刀砍傷被少年後逃逸；少年在送醫後已無大礙，警方也於案發後3小時內將涉案的4名男子查緝到案，偵訊後移送法辦。