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不爽與前女友曖昧還嗆聲　男子率眾深夜埋伏街頭砍少年手腳遭警逮

▲林姓少年遭砍後衝到馬路上逃命，後方林姓男子率友人助陣追打。（圖 ／翻攝畫面）
▲林姓少年遭砍後衝到馬路上逃命，後方林姓男子率友人助陣追打。（圖 ／翻攝畫面）

記者吳嘉億／新北報導

19歲林姓男子今（26）日深夜因不滿前女友與16歲林姓少年走太近，竟與3名友人到新北市板橋區民生路大樓附近埋伏，發現林姓少年下樓後便持藍波刀衝上前一陣猛砍，林姓少年雙腿及手臂遭砍傷也死命衝上馬路逃命，4名男子也在衝突後逃離現場，警方獲報後調閱路口監視器影像追查，不到3小時內陸續查獲4人到案說明，偵訊後依殺人未遂罪嫌移請新北地檢署偵辦。

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▲警方逮捕涉嫌持刀砍傷少年的林姓男子及3名助陣友人。（圖 ／翻攝畫面）
▲警方逮捕涉嫌持刀砍傷少年的林姓男子及3名助陣友人。（圖 ／翻攝畫面）
據了解，受傷的林姓少年與林姓男子本為朋友關係，因林男的前女友近日與林姓少年較為親近與曖昧，引發林男醋勁大發，雙方互看不順眼，林姓男子便找來19歲黃姓、18歲林姓及20歲楊姓3名男性友人前往埋伏，見少年下樓林姓男子並持刀動手一陣亂砍，從路口的監視器可以發現，當時負傷的少年急忙衝到馬路上逃命，4名男子則是分騎機車落跑。

海山警分局偵查隊長李志祥表示，16歲林姓少年與19歲林姓男子日前日前在網路上嗆聲輸贏，約在民生路一帶進行談判，過程中林姓男子埋伏附近子見少年離開友人家下樓，隨即持刀砍傷被少年後逃逸；少年在送醫後已無大礙，警方也於案發後3小時內將涉案的4名男子查緝到案，偵訊後移送法辦。

▲警方查獲砍傷少年的藍波刀。（圖 ／翻攝畫面）
▲警方查獲砍傷少年的藍波刀。（圖 ／翻攝畫面）

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