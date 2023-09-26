行政院大選前頻拋利多政策！小孩老人都有份　補助、津貼一次看

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從明年起將再調高托育補助，送公托由每月5500元增至7000元、準公托由每月8500元增至1萬3000元，並針對中低收入戶、低收入戶、弱勢家庭及第2胎以上子女加碼補助。
教育政策
明年2月新學期開始，將投入219億元，實施減免私立大專學雜費每年3萬5千元，以縮減公私立學費差距，減輕家庭負擔，促進教育平權。
長照政策
政府持續增加各部會經費、擴增服務據點，建構完整服務體系與支付給付系統，布建「一鄉鎮一住宿式長照機構」及「一學區一日照中心」，更提高對入住住宿式長照機構補助至每人每年最高12萬元。
社福政策
自2024年元旦起，低收入戶3項生活補助由現行每人每月2155元至1萬7005元，調整為每人每月2306元至1萬8195元；身心障礙者生活補助費每人每月由現行3772元、5065元、8836元，調整為4036元、5420元、9455元；中低收入老人生活津貼每人每月由3879元、7759元，調整為4151元、8302元。
弱勢兒童及少年生活扶助每人每月由2047元至2479元，調整為2190元至2653元；國民年金老年年金給付加計金額、老年基本保證年金、遺屬年金給付及原住民給付每人每月由3772元調整為4036元；身心障礙年金給付及身心障礙基本保證年金每人每月由5065元調整為5420元；老年農民福利津貼每人每月由7550元調整為8080元。