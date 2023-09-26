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被「高以翔驟逝」挖空了心！女友Bella出道當歌手：我體驗過死亡

▲高以翔（右）逝世4年，女友Bella蘇湘涵發片當歌手，吐露心情「體驗過死亡的感受」。（圖／翻攝Bella IG）
▲高以翔（右）逝世4年，女友Bella蘇湘涵發片當歌手，吐露心情「體驗過死亡的感受」。（圖／翻攝Bella IG）

記者羅凌筠／綜合報導

「零負評藝人」高以翔2019年參加大陸競技綜藝節目《追我吧》，因體力不支心因性猝死，享年35歲。本月22日是高以翔39歲冥誕，他的墓園充斥一片粉絲贈送的向日葵花海，證實他的人氣沒有因為離開而消失，高以翔生前的女友Bella（蘇湘涵），今年宣布以歌手身分出道，親自吐露私密的心情起伏：「我已經體驗過失去、死亡的感受。」

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▲高以翔墓園出現眾多粉絲獻上的花。（圖／高宇橋臉書）
▲高以翔墓園出現眾多粉絲獻上的花。（圖／高宇橋臉書）
含著金湯匙出生的高以翔是加拿大華僑，他有個迪化街地主爺爺，父親曹道成以前是米其林輪胎高層，高以翔長大後回台灣從時尚圈發跡，與丁春誠、陳紹誠、藍鈞天組成「時尚F4」出道，雖然家世顯赫，但高以翔沒有公子哥的傲氣，個性謙和有禮，在演藝圈零負評。

▲高以翔過勞死。（圖／取自高以翔微博）
▲高以翔獲選美國電影網站百大帥氣臉孔。（圖／取自高以翔微博）
挾帶著男神般的高人氣，高以翔往大陸發展，以偶像劇《遇見王瀝川》的暖男建築師一角，被封為「國民老公」。高以翔也曾經進軍好萊塢，與莉莉柯林斯（Lily Collins）拍攝電影《天使聖物：骸骨之城》，並連續6年入選美國電影網站TC Candler世界百大帥氣臉孔。

▲高以翔現身奧斯卡大螢幕。（圖／翻攝ABC YouTube）
▲高以翔現身奧斯卡大螢幕。（圖／翻攝ABC YouTube）
高以翔2019年花17小時錄製《追我吧》，在奔跑環節發出最後求救訊息：「我不行了。」暈倒後送醫不治，在高以翔逝世後，他的白富美女友Bella曝光，Bella比高以翔小13歲，高中就讀貴族學校康橋高中，和高以翔一樣是富二代，兩人透過高以翔好友毛加恩牽線，因為都喜歡戶外運動，認識後一拍即合。

▲高以翔生前和Bella感情甜蜜穩定。（圖／擷取自bella_navy4life IG）
▲高以翔（左）和Bella感情甜蜜穩定。（圖／擷取自bella_navy4life IG）
Bella在高以翔逝世1年內，從天堂掉到地獄，除了面對男友離開的煎熬，Bella也飽受網路霸凌，遭粉絲攻擊「面相剋死高以翔」，只能獨自以淚洗面，尋求心理醫生幫助，Bella把這些心情寫成〈What We On〉一曲，當作對自己27年人生的總結，她也提到生活上與高爸爸、高媽媽沒有太多聯絡，「他們永遠在我心中，因為是他（指高以翔）的父母。」

▲高以翔女友Bella以歌手身分出道。（圖／翻攝Bella IG）
▲高以翔女友Bella以歌手身分出道。（圖／翻攝Bella IG）
Bella說音樂對自己是療癒，今年決定花1個月到美國加州錄音，把腦海裡的愛表達出來，「也許因為覺得在人生的某個時期我已經體驗過失去、死亡的感受，那種可以把心掏空的感覺，不斷的遇事跌倒再成長，經過時間的歷練，反而得到了更多勇氣，追求理想生活的勇氣，追求夢想的勇氣，追求能真實的活出自己的勇氣。」
 

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