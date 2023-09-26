被「高以翔驟逝」挖空了心！女友Bella出道當歌手：我體驗過死亡

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挾帶著男神般的高人氣，高以翔往大陸發展，以偶像劇《遇見王瀝川》的暖男建築師一角，被封為「國民老公」。高以翔也曾經進軍好萊塢，與莉莉柯林斯（Lily Collins）拍攝電影《天使聖物：骸骨之城》，並連續6年入選美國電影網站TC Candler世界百大帥氣臉孔。
高以翔2019年花17小時錄製《追我吧》，在奔跑環節發出最後求救訊息：「我不行了。」暈倒後送醫不治，在高以翔逝世後，他的白富美女友Bella曝光，Bella比高以翔小13歲，高中就讀貴族學校康橋高中，和高以翔一樣是富二代，兩人透過高以翔好友毛加恩牽線，因為都喜歡戶外運動，認識後一拍即合。
Bella在高以翔逝世1年內，從天堂掉到地獄，除了面對男友離開的煎熬，Bella也飽受網路霸凌，遭粉絲攻擊「面相剋死高以翔」，只能獨自以淚洗面，尋求心理醫生幫助，Bella把這些心情寫成〈What We On〉一曲，當作對自己27年人生的總結，她也提到生活上與高爸爸、高媽媽沒有太多聯絡，「他們永遠在我心中，因為是他（指高以翔）的父母。」
Bella說音樂對自己是療癒，今年決定花1個月到美國加州錄音，把腦海裡的愛表達出來，「也許因為覺得在人生的某個時期我已經體驗過失去、死亡的感受，那種可以把心掏空的感覺，不斷的遇事跌倒再成長，經過時間的歷練，反而得到了更多勇氣，追求理想生活的勇氣，追求夢想的勇氣，追求能真實的活出自己的勇氣。」