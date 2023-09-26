跟中國搶奪地位！越南成下個關鍵原料供應大國　重啟最大稀土礦場

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《路透社》報導，澳洲Blackstone Minerals高層主管Tessa Kutscher表示，越南政府打算在年底前對Dong Pao礦場多個區域展開招標，Blackstone計劃至少競標一個特許權。Kutscher指出，如果Blackstone成功中標，投資金額將達到 1 億美元左右。她說，正在與電動車製造商VinFast、Rivian等潛在客戶洽談，討論固定價格合約。
關注越南財經發展的《Vietnam Briefing》，則針對越南的稀土礦場進行調查和報告，該報告指出稀土是生產各種產品的重要元素，包括抗癌藥物、智慧型手機和再生能源技術。目前，中國佔世界稀土開採量的63%、稀土加工量的85%、稀土磁鐵產量的92%。唯一能跟中國抗衡的，只有越南和巴西的稀土礦場。
由於全球對稀土替代來源的需求旺盛，憑藉技術的快速進步、良好的投資環境以及世界第三大稀土供應，越南正在成為對產業投資者最有吸引力的目的地。根據美國地質調查局估計，全球稀土儲量為1.2億噸。其中，中國擁有4,400萬噸，巴西有2,200萬噸，越南估計有2,000萬噸，而俄羅斯則有1,800萬噸。
多項研究顯示，中國擁有全球90%以上的稀土供應。因此，中國有能力利用稀土作為地緣政治的掌控工具，甚至作為恐嚇其他國家的手段。例如，2010年，中國因一艘中國拖網漁船被扣而威脅停止向日本出口稀土，這起事件讓日本科學家開始探索和評估越南的稀土礦場，且也讓美國、韓國和歐洲的客戶也感到不安，同時稀土價格持續大幅上漲。今年初，北京禁止了半導體重要原材料鎵、鍺的出口，加劇了人們對中共控制戰略礦產的擔憂。
越南國營的越南稀土公司（Vietnam Rare Earth JSC）董事長劉英俊（Luu Anh Tuan）則證實了即將重啟越南礦場的消息。他表示，招標時間可能改變，但政府確實計劃明年重啟礦場。雖然學者紛紛指出越南要取代中國的稀土礦場地位仍有許多難題需要克服，但是越南確實「擁有資源、採礦和加工技術，可成為中國以外的替代選項」。