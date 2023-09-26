中秋節免費貼圖11組！LINE Bubble 2超萌 可愛兔兔限11萬人快搶
中秋節就要到來，免費的祝福貼圖快備好！LINE貼圖小舖今（26）日上架全新3組，國民健康署推出可愛的「拒菸YOU兔」，只限前11萬6666名下載。至於架上沒有的隱藏版，不能錯過手遊《LINE Bubble 2》和《Re: 從零開始的異世界生活》的合作貼圖，完成遊戲內任務就能免費下載。連假問候親友從早安、午安到晚安，趕緊下載免費貼圖超方便。
記者黃韻文／綜合報導
🟡貼圖小舖9月26日新上架
📍LINE購物品牌名店×袋熊阿豚（點此下載）
下載期限：2023/10/25
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📍RALPH LAUREN POLO BEAR 限定貼圖（點此下載）
下載期限：2023/10/26
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📍國民健康署 拒菸YOU兔（點此下載）
下載期限：2023/10/10
下載條件：加入好友，限前11萬6666名
🟡「隱藏版」貼圖專區
📍LINE購物 夯話題 × 快樂肥兔（點此下載）
下載期限：2023/10/26
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📍Bubble2×Re:從零開始的異世界生活（點此下載）
下載期限：2023/10/17
下載條件：達成指定條件
📍打開宅神爺 換你當大爺（點此下載）
下載期限：2023/10/21
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📍HPV衛教友善診所 × 怪奇事物所（點此下載）
下載期限：2023/10/19
下載條件：無條件
📍文化平權巡演 庄頭劇場 藝日限定（點此下載）
下載期限：2023/10/19
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📍LINE旅遊 × 那隻水母（點此下載）
下載期限：2023/10/19
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📍我愛安安寶寶日常生活篇
下載期限：2023/10/8
下載條件：無條件（一鍵下載）
📍LINE購物 × 霸蒜與麻雞（點此下載）
下載期限：2023/10/4
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