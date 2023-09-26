華府動物園受波及！美國政府陷關門危機　大貓熊活動恐喊卡

我是廣告 請繼續往下閱讀
據動物園網站資訊顯示，未來一週將會舉辦以大貓熊為主題的活動，包括電影放映、音樂會、講座、瑜伽、藝術和手工藝等不同類型的活動，中國駐華盛頓大使館還會在現場提供「美味慶祝料理」。
然而這場活動如今卻可能蒙上陰影，因為國會拒絕同意拜登政府預算案，雙方正僵持不下，白宮已於22日指示聯邦各級機構做好關門準備。若是國會未能在10月1日前批准新的年度預算，大貓熊告別活動恐將提前喊卡。
該動物園是由史密森尼學會營運，獲得聯邦政府資助，在政府關門期間，也將會被迫拉上鐵門。不過關閉園區不會影響到動物照護，但動物園十分受到婚贏的「貓熊攝影機」直播將會停止運作。
現年25歲的「美香」和26歲的「添添」，根據與「中國野生動物保護協會」簽署的研究合作和繁殖協議，自2000年進駐史密森尼動物園，「小奇蹟」則是近年「美香」產下的幼崽。大貓熊最初計劃停留10年，不過該協議自2010年以來已經續簽了3次。
該動物園的大貓熊計畫始於1972年，當時尼克森總統前望中國進行歷史性訪問後，中國便向美國捐贈了2隻大貓熊。目前史密森尼動物園並未透露是否有再度引進大貓熊的計劃，但網站上稱「希望未來能延續這項工作」。