▲喚起女性乳癌關注　羅東博愛醫院與《完美咪咪》舞台劇合作公益演出

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承基金會創立初心 七十週年首次跨界合作羅東博愛醫院已故創辦人許文政一向將人文博愛視為行醫初心，在世期間持續籌辦藝文講座、展覽，希望提升蘭陽文化的份量與內涵，且始終堅信在醫療以外，藝文也能令身心健康富足。羅許基金會羅東博愛醫院秉持這份信念，首次嘗試跨界合作，特別邀請享譽盛名的《完美咪咪》舞台劇至宜蘭公益巡演8場次，感念宜蘭鄉親的信任與託付，全數場次皆招待縣民免費觀賞。
在美國巡迴演出多場的療癒喜劇《完美咪咪》舞台劇，台灣版由沈威年主導，演員劉香慈、廖梨伶、廖苡喬、孫千琪、杜蕾、林牧昕主演，講述一名罹乳癌的女孩在術前乳癌診斷治療的心路歷程以及經過雙乳切除手術後尋找完美新胸部的旅程，笑中帶淚敘述癌後該面對的人生。
結合乳癌防治月 喚起女性健康議題羅東博愛醫院表示，此次與《完美咪咪》製作方蕾安米米製作文化傳媒的合作，使嚴肅隱晦的乳癌議題以生動有趣的方式被關注，期盼透過舞台劇故事提高社會對乳癌的認識，啟發每一個人對疾病、對家庭、對自我進行誠實的對話。
劇外，羅東博愛醫院亦長期致力於乳癌研究治療，以治療、復健與身心支持控制疾病，在乳癌醫療團隊召集人葉顯堂副院長帶領之下，團隊專注於專責照護並且透過對病友的衛教和情緒支持，提供全方位的關愛和協助，讓每位病友感受到溫暖、尊重和安心。
《完美咪咪》舞台劇 公益巡演8場次※《完美咪咪》舞台劇演出，免費入場，仍需索票，索票資訊後續將於羅東博愛醫院官方粉絲專頁、完美咪咪IG公布。
※場地：醫療財團法人羅許基金會(宜蘭縣羅東鎮南昌街83號)
10/13(五)19:00
10/14(六)15:00、19:00
10/15(日)15:00
※場地：宜蘭人故事館(宜蘭縣宜蘭市中山路二段426號)
10/20(五)19:00
10/21(六)15:00、19:00
10/22(日)16:00
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59337
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