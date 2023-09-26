民調曝綠營支持度占3成奪首　因進口蛋爭議慘跌6%

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基金會分析，過去一個月，台灣內外政治環境沒有重大事件發生，政黨競爭隨著2024總統與立委大選節奏展開，民進黨因近期進口雞蛋風暴衝擊所致慘跌6%。國民黨支持度上升，判斷是因侯友宜訪美加上郭台銘參選激起藍營支持度有危機意識回籠。民眾黨則因新竹市長高虹安官司略減0.7%，分析加上黨本身近期表現乏善可陳，能維持1成7支持度，已是萬幸。
基金會說明，台灣近期政黨支持度揮發性很高，主要政黨如果犯錯出包，選民立即會有強烈反應，民進黨在過去10個月內經歷過3次政黨支持度重挫，分別是去年九合一大選大敗，支持度重挫8.8%；今年6月，民進黨因重要成員牽涉im.B重大詐欺案、黨內性騷擾案及一連串黨內提名風波，支持度重挫8.8%；本次進口蛋風波則重挫6.5%。
國民黨方面，過去10個月也經歷過3次政黨支持度重挫，今年3月因南投立委補選意外落敗，政黨支持度重挫9.2%；今年6月因黨內總統提名爭議浮上台面，政黨支持度重挫5.8%；8月時因黨內總統提名風波不斷， 總統與立委選戰氣勢受挫，支持者感到失望，政黨支持度下跌5.9%。
民眾黨方面，相對兩大政黨，其支持度長期維持在20%以內，而事實上，自2019年8月創黨以來，只有3次政黨支持度超過 20%，而且都是過去一年之內發生的事，但都無法持久，具體反映了新興政黨的現實。認為最近3個月陷入「躺平」狀態， 政黨支持度維持在17%，以這樣的政黨支持度，希望在總統大選中殺出重 圍，異軍突起，除了黨總統參選人需具備非凡的群眾魅力，旺盛的企圖心， 還需要一顆強有力心臟才行。
最後，基金會指出，距離2024大選不到4個月，當政黨支持度重新洗牌，沒有單一超強政黨的存在，政黨競爭將出現綠藍白相對平起平坐模式，且政黨支持度揮發性異常高，選民容忍度超低，主要政黨已沒有犯錯的餘地，也讓2024大選有了新的想像空間。