國際原子能總署年度大會　日中爭論核處理水

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國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）在大會開幕致詞中，提到福島第一核電廠的「核處理水」排海。他說：「IAEA正在對當地情況進行獨立監測、採樣及評估…正如我所說的，我們會一直參與到最後一滴（核處理水）被排放入海。」
代表中國出席的中國國家原子能機構副主任劉敬稱福島的「核處理水」為「核污染水」，主張日本的排海計畫「是不負責的行為」，並強烈譴責日本「不顧有關國家人民強烈反對啟動排海計畫，引起國際社會廣泛的擔憂」。
對此，代表日本與會的科學技術政策擔當大臣高市早苗反駁：「日本政府以科學證據為基礎，高度透明地向國際社會詳細解釋，並得到廣泛地區的理解與支持」。
高市表示，日本會持續與IAEA合作確保安全，至到排海結束，同時稱「中國是唯一發表不符合事實的言論，並採取特立獨行進口管制的國家」。
日本時報（Japan Times）指出，在IAEA大會上，保加利亞代表讚賞日本處理福島核處理水排放的透明度及與IAEA的合作；丹麥與捷克代表也表達支持態度。
美國、歐盟代表發表談話時沒提及福島核處理水，而是批評俄國占領烏南札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。
南韓代表則表示「我們由衷期盼IAEA能持續有效監督排放入海」。
國際原子能總署9月25日至29日在奧地利首都維也納召開年度大會，預計將討論如何確保遭俄軍占領的烏克蘭札波羅熱核電廠的安全、伊朗核開發等議題。（譯者：楊惟敬/核稿：張茗喧）1120926
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