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陳耀訓、Mr.啃爆貴！Joeman對決6款平價奢華蛋黃酥　隱藏店家讚翻

▲Joeman評比6款人氣蛋黃酥，在對決之下，被封為「蛋黃酥界愛馬仕」的陳耀訓蛋黃酥脫穎而出。（圖／翻攝自「Joeman」YT）
▲Joeman評比6款人氣蛋黃酥，在對決之下，被封為「蛋黃酥界愛馬仕」的陳耀訓蛋黃酥脫穎而出。（圖／翻攝自「Joeman」YT）

記者賴禹妡／綜合報導

一年一度的中秋節即將在週末登場，各家蛋黃酥也開始開放搶購，而百萬YouTuber「Joeman」昨（25）日就評比6款人氣蛋黃酥，在對決之下，被封為「蛋黃酥界愛馬仕」的陳耀訓蛋黃酥脫穎而出，成功獲得來賓們的芳心，另外晶華酒店推出的「晶耀中秋」蛋黃酥則因精緻包裝，也飽受眾人好評。 

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Joeman昨日在YouTube頻道上傳《Joe是要對決》新影片，標題為「2200元的奢華蛋黃酥對決400元的平價蛋黃酥」，他邀請到烘焙專家老爸以及KOL愛麗絲一起來評比，共有6間蛋黃酥參加對決，3人先品嚐完之後才會由團隊公布店家名稱及價錢。 

首先第一間為佳德糕餅蛋黃酥，眾人認為蛋黃味頗香、紅豆餡不乾，算是中規中矩的一款，一盒8顆共400元，且不算太難搶購，是CP值高的選擇。第二間則是不二坊，外皮較為酥香多層，紅豆餡明顯更甜，吃起來帶有一點奶香味，原價為15顆750元，但還沒到中秋節，店外排隊人龍就相當驚人，代購價更是漲到1200元。 

▲不二坊蛋黃酥外皮較為酥香多層，紅豆餡明顯更甜，吃起來帶有一點奶香味。（圖／翻攝自「Joeman」YT）
▲不二坊蛋黃酥外皮較為酥香多層，紅豆餡明顯更甜，吃起來帶有一點奶香味。（圖／翻攝自「Joeman」YT）
第三間為台北犁記，切開後內部包著綠豆餡，官網形容為「有如融化在暖陽裡的細雪」，從剖面可以看出蛋黃較為小顆，Joeman及愛麗絲認為口感較乾，但酥皮美味且不會黏口，原價為12顆720元。 

第四間為號稱「蛋黃酥界愛馬仕」的陳耀訓蛋黃酥，一切開就被眾人狂讚內餡包得很講究，陳耀訓蛋黃酥表皮佔比較多，且因為工法不同，在食用時不會掉得滿地屑屑，老爸認為吃起來不太像一般傳統蛋黃酥的味道，外皮帶有可頌的奶油感，且蛋黃鬆軟鹹香。陳耀訓蛋黃酥原價為10顆980元，每年都會在拓元系統開放搶購，1分鐘內就會完售，甚至還有代購炒價到3500元，漲幅相當誇張。 

▲陳耀訓蛋黃酥號稱為「蛋黃酥界愛馬仕」，外皮帶有可頌的奶油感，且蛋黃鬆軟鹹香。（圖／翻攝自「Joeman」YT）
▲陳耀訓蛋黃酥號稱為「蛋黃酥界愛馬仕」，外皮帶有可頌的奶油感，且蛋黃鬆軟鹹香。（圖／翻攝自「Joeman」YT）
第五間為晶華酒店推出的「晶耀中秋」蛋黃酥，尺寸明顯比一般蛋黃酥小顆，搭配名畫外包裝主打精緻路線，裡頭內餡為蛋黃打碎後塞入，品質較為穩定，吃起來酥脆不甜膩，原價8顆1080元。

最後一間為史上最難訂的蛋黃酥「Mr.啃」，尺寸比一般蛋黃酥更大，就連蛋黃內餡都非常大顆、濕潤，一切開奶油香氣就爆出，且包得相當完整、漂亮，上頭除了芝麻還灑上海鹽，不僅增加層次感，也中和了紅豆餡的甜味，原價為9顆1500元，目前已炒價到2200元。 

▲「Mr.啃」蛋黃酥尺寸比一般蛋黃酥更大，就連蛋黃內餡都非常大顆、濕潤，一切開奶油香氣就爆出，且包得相當完整、漂亮。（圖／翻攝自「Joeman」YT）
▲「Mr.啃」蛋黃酥尺寸比一般蛋黃酥更大，就連蛋黃內餡都非常大顆、濕潤，一切開奶油香氣就爆出，且包得相當完整、漂亮。（圖／翻攝自「Joeman」YT）
在影片尾聲，愛麗絲認為6款蛋黃酥中，最令人印象深刻的是陳耀訓蛋黃酥，精緻又好吃，老爸也同樣將票投給陳耀訓蛋黃酥，講究的工法令人相當驚豔。Joeman則表示，「晶耀中秋」蛋黃酥的外包裝漂亮又精緻，可能會讓他在廠商贈送的各家蛋黃酥中選擇自留。 


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