「把自己當小蠟燭、燃燒自己！」　陳建仁施政報告聚焦三面向

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針對行政院近期各項施政，陳建仁在報告中聚焦「厚植經濟實力」、「打造安居家園」及「守護台灣民主」等3大面向。在「厚植經濟實力」方面，陳建仁說，除了吸引國外投資成績亮眼，政府在推動新南向政策的成果上也繳出了漂亮的成績單，而為改善台灣經濟發展長期重北輕南的情形，行政院致力打造南台灣科技廊帶，未來屏東將轉型發展為科技之都，更將吸引高科技產業投資及青年人才留鄉深耕。
在「打造安居家園」上，陳建仁表示，行政團隊從小顧到老，從莘莘學子顧到辛苦賺錢打拚的家庭，更全力強化社會安全體系，積極照顧需要協助的弱勢族群。
陳建仁提到，基本工資連續8年調漲，其中月薪總調幅約37.3%，時薪總調幅達52.5%，本次調漲並預估有超過239萬名勞工受惠；此外，政府全面強化對國人的全齡照顧，行政院投入少子女化的經費，已從2016年的 150多億元，大幅增加到今年的1072億元。
至於「守護台灣民主」，陳建仁指出，面對中國虎視眈眈併吞台灣的野心，世界各國也愈發重視「台海和平是世界利益」的重要性，進而願意在各種國際場合聲援台灣，並加大與台灣合作的力道。
陳建仁說，台灣是國際安全體系重要的一環，台海情勢更緊密牽動著全球經濟發展，面對中國不間斷的文攻武嚇，台灣必須充實兵源量能、厚植防衛實力，政府今年的國防整體預算也創下歷史新高，要建構可恃的防衛力量及不對稱戰力，同時透過主戰、守備、民防及後備四大體系，建構強而有力的全民國防。
陳建仁指出，面對中國欲以武力併吞台灣的企圖及威脅，會勇於守護國家主權及人民安全，而在詭譎多變的國際情勢和全球經濟變動帶來的種種考驗下，「我們會持續團結努力、一步一步踏實往前邁進，建仁把自己當作一根小蠟燭，燃燒自己、點亮台灣的初心不變，行政團隊也會為了打造幸福、團結、堅韌、溫暖的台灣繼續戮力前行」。