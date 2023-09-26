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杭州亞運中華隊伙食曝！台灣味「大同電鍋、維力炸醬」全搬去超讚

▲國訓中心帶著大同寶寶共同出征杭州亞運會，替選手在中繼站準備家鄉台灣味！（圖/國訓中心臉書）
▲國訓中心帶著大同寶寶共同出征杭州亞運會，替選手在中繼站準備家鄉台灣味！（圖/國訓中心臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

2022杭州亞運日前開幕，台灣已經憑藉柔道項目奪下2面金牌，後續的表現也令人非常期待，國人也一起替中華隊大力加油、應援。不過出門在外，也有不少人好奇這些國家隊的選手都吃什麼東西維持體力。國家運動訓練中心就在臉書發文，透露這次提供家鄉味餐點並即時送餐到比賽場館的支援工作，減少往返選手村的時間，也有提供運動員整復按摩，服務相當周到。其中「台灣味十足」的大同電鍋、維力炸醬等都搬到現場，讓不少民眾大讚有在用心。

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國訓中心表示，國訓中心在教育部體育署及中華奧會的協助下，支援中華隊在村外中繼站的後勤工作，這次的中繼站駐紮在離選手村及比賽場館不遠的盛捷國際辦公中心服務公寓，並主要以支援選手及教練在賽中誤餐時，提供家鄉味餐點並即時送餐到比賽場館的支援工作，減少往返選手村的時間，另也有運動員整復按摩的賽後恢復服務。

▲國訓中心準備滿滿的台灣味，聘請專業廚師、營養師來為選手準備營養豐富的菜色。（圖/國訓中心臉書）
▲國訓中心準備滿滿的台灣味，聘請專業廚師、營養師來為選手準備營養豐富的菜色。（圖/國訓中心臉書）
國訓中心提到，盛捷公寓的支援工作由國訓中心黃泰源副執行長負責統籌及指揮，並仿照2018年雅加達亞運會中華隊中繼站蘇丹公寓成功的營養供膳補給模式，故指派中心的方國雅副廚、潘奕廷營養師及吳佳慧體能訓練師負責中繼站的聯繫、採購及餐食規劃工作，提供教練及選手熟悉的台灣口味料理。

「在本屆亞運會盛捷公寓的餐點規劃分為主食餐及輕食餐兩種不同餐食，讓選手及教練依照各項目競賽屬性的不同及飲食喜好自行選擇。雖然分為兩種不同的選擇，但在飲食規劃的重點上皆為高碳水化合物的餐食，符合運動員在賽中的能量補充原則，包含主餐類-丼飯、燴飯類、輕食類-海苔飯捲、烤地瓜、烤薯塊、烤蔬菜、茶葉蛋等，並提供熱湯，讓選手吃到國訓中心提供的外送餐點」。

▲亞運中華隊男團桌球享用國訓中心準備的餐食。（圖/國訓中心臉書）
▲亞運中華隊男團桌球享用國訓中心準備的餐食。（圖/國訓中心臉書）
國訓中心說，食材採購方面，在台商會榮譽會長也是中華隊團本部聯絡員周鮑華先生協助下，與杭州亞運會官方食材供應商生鮮食材採購經理接洽，並推薦曾經供應G20領袖高峰會的食材品牌，或是各大國際運動賽會使用過的品牌食材。也特別感謝大同公司提供商品贊助這次杭州亞運盛捷公寓支援團隊，讓國訓中心帶著大同寶寶共同出征杭州亞運會，提供20人份、10人份大同電鍋及快煮壺數個，讓廚師在備餐的過程更放心、火候狀態也能掌握的更精確，讓中繼站煮出台灣味，運動員吃到家鄉味。

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