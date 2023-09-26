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安坑輕軌工人全身癱 新北綠議員批侯友宜市府團隊卸責全擺爛

▲民進黨新北市議員卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣陪同安坑輕軌工安意外工人家屬召開記者會，痛批侯友宜及市府不理不問，棄人民不顧。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.26）
▲民進黨新北市議員卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣陪同安坑輕軌工安意外工人家屬召開記者會，痛批侯友宜及市府不理不問，棄人民不顧。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.26）

記者吳嘉億／新北報導

民進黨新北市議員卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣今（2）日召開記者會，痛批國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜及領導下的市府團隊，指控對日前受雇在新店安坑輕軌機廠工作不慎摔落邊坡，造成60歲油漆工陳枝順四肢癱瘓現仍住院中的不理不問，棄人民於不顧，要求侯友宜回到議會報告，因為他說過「新北有事，還是侯友宜的事」。對此，新北捷運局則是回應將協助家屬釐清誤會，要求原有僱主儘速支付醫療費用，，請議員不要扭曲事實。

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▲民進黨新北市議員卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣陪同安坑輕軌工安意外工人家屬召開記者會，痛批侯友宜及市府不理不問，棄人民不顧。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.26）
▲民進黨新北市議員卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣陪同安坑輕軌工安意外工人家屬召開記者會，痛批侯友宜及市府不理不問，棄人民不顧。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.26）
卓冠廷表示，這件工安意外案從頭到尾都顯示出侯市府的無能跟欺瞞，新北捷運局身為業主，對於安坑捷運機廠工程的安全管理有問題，也未協助癱瘓油漆工的醫療照顧和後續處置，對於廠商得標66億元《安坑輕軌統包工程》，從2016至今7年的工程期間，變更30次契約，追加工程費到73億元，多花了7億；直言如果最後新北市民得到的是有疑慮的工程品質，是絕對不允許的，強調一定會監督到底，請侯友宜負起全責。

陳乃瑜指出，從家屬提供的照片中發現，現場沒有設置任何安全防護設施，直到陳枝順發生意外，現場才匆忙架設簡易樓梯；更離譜的是，廠商還在陳枝順出事後，不斷跟家屬說，是陳枝順趁警衛不注意私闖，工地有管制要通報才能進入，還要逼家屬簽授權書，要他們承認私闖工區。

山田摩衣說到，該廠商曾在2020年以安坑輕軌工程獲得新北市第9屆工安獎的優良公共工程獎，還是侯友宜親自頒獎，但從市府回應中可知，施工業者讓包商的工人進到安坑輕軌捷運機廠內施工，卻沒有掌握人員狀況，包商未幫陳枝順投保勞保，也毫無所知，顯見工地管理有疏失。

陳枝順的姊姊在記者會上難過地說到，弟弟手續後的20幾萬醫療費用，業者竟要它們簽屬一張寫說「受雇主錯誤指示，未依工區管制規定向警衛室登記通報，竟私闖捷運機廠工區管制圍籬」的授權書，要求更改遲遲未得到對方正面回應，事後詢問業者手術費用也當作沒這回事，才會向議員求助。

▲陳枝順的姊姊在記者會上難過地說到弟弟的醫藥費遲遲未得到對方正面回應，才會向議員求助。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.26）
▲陳枝順的姊姊在記者會上難過地說到弟弟的醫藥費遲遲未得到對方正面回應，才會向議員求助。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.26）
新北捷運局表示，事發後已立即通報勞檢單位，並與統包商第一時間趕赴醫院探視，統包商當場也給予家屬2萬元慰問金表達關切；指出依職業安全衛生法規定，該油漆工為統包商的協力廠商雇工，強調目前傷者仍在醫院復健科住院中，相關看護及醫療費用，雖僱主沒有積極處理，統包商仍持續承擔給付。

新北捷運局說明，事發後已裁罰統包商並勒令停工，至於協力廠商雇主未幫員工投保險的部分，也將要求統包廠商負起所有應負的責任，不會因有無投保有差異。

新北市政府勞工局也說明，因該工程為丁類危險性工作場所，相關職業安全衛生檢查事項屬勞動部職安署權責，事發後職安署也已派員實施檢查，依法處罰。指出捷運局為該工程業主，除持續督促統包商對職災勞工負責外，勞工局也會指派人員協助家屬申請職災慰助金，並導引勞工及家屬透過勞資爭議調解程序，指派義務律師陪同調解，協助爭取權益。

▲受雇在新店安坑輕軌機廠從事油漆工作的陳枝順，疑似工作不慎摔落邊坡，緊急送醫後仍造成全身癱瘓。（圖 ／新北市議員卓冠廷服務處提供）
▲受雇在新店安坑輕軌機廠從事油漆工作的陳枝順，疑似工作不慎摔落邊坡，緊急送醫後仍造成全身癱瘓。（圖 ／新北市議員卓冠廷服務處提供）

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