安坑輕軌工人全身癱 新北綠議員批侯友宜市府團隊卸責全擺爛

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陳乃瑜指出，從家屬提供的照片中發現，現場沒有設置任何安全防護設施，直到陳枝順發生意外，現場才匆忙架設簡易樓梯；更離譜的是，廠商還在陳枝順出事後，不斷跟家屬說，是陳枝順趁警衛不注意私闖，工地有管制要通報才能進入，還要逼家屬簽授權書，要他們承認私闖工區。
山田摩衣說到，該廠商曾在2020年以安坑輕軌工程獲得新北市第9屆工安獎的優良公共工程獎，還是侯友宜親自頒獎，但從市府回應中可知，施工業者讓包商的工人進到安坑輕軌捷運機廠內施工，卻沒有掌握人員狀況，包商未幫陳枝順投保勞保，也毫無所知，顯見工地管理有疏失。
陳枝順的姊姊在記者會上難過地說到，弟弟手續後的20幾萬醫療費用，業者竟要它們簽屬一張寫說「受雇主錯誤指示，未依工區管制規定向警衛室登記通報，竟私闖捷運機廠工區管制圍籬」的授權書，要求更改遲遲未得到對方正面回應，事後詢問業者手術費用也當作沒這回事，才會向議員求助。
新北捷運局表示，事發後已立即通報勞檢單位，並與統包商第一時間趕赴醫院探視，統包商當場也給予家屬2萬元慰問金表達關切；指出依職業安全衛生法規定，該油漆工為統包商的協力廠商雇工，強調目前傷者仍在醫院復健科住院中，相關看護及醫療費用，雖僱主沒有積極處理，統包商仍持續承擔給付。
新北捷運局說明，事發後已裁罰統包商並勒令停工，至於協力廠商雇主未幫員工投保險的部分，也將要求統包廠商負起所有應負的責任，不會因有無投保有差異。
新北市政府勞工局也說明，因該工程為丁類危險性工作場所，相關職業安全衛生檢查事項屬勞動部職安署權責，事發後職安署也已派員實施檢查，依法處罰。指出捷運局為該工程業主，除持續督促統包商對職災勞工負責外，勞工局也會指派人員協助家屬申請職災慰助金，並導引勞工及家屬透過勞資爭議調解程序，指派義務律師陪同調解，協助爭取權益。