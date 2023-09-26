粉絲喜獲醜白兔簽繪！布朗尼人氣爆棚　beanfun!率神隊友進文博會

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beanfun!致力透過孵育計畫協助新銳創作者，替創作者打造夢想舞台，這次參展主旨以「夢想」為主，期許插畫家們「敢作夢，就發光。Draw it, Shine bright.」另外，創作者神隊友計畫除了透過品牌媒合助力新銳創作者曝光，也透過線下活動和課程幫助創作者們更了解圖文產業的相關知識，包括幾乎每個月一次的創作者小聚，免費分享行銷、社群、授權等小撇步。
直擊beanfun!神隊友商展
醜白兔的Line貼圖上架6、7年，直到去年才以品牌方式經營IP，創作者分享，自己本來就是商品設計系，閒暇時畫畫創造出這個耳朵短小，卻對自己有很大自信的角色，為了粉絲建立品牌，也加入神隊友計畫，獲得許多幫助，不但幫助新銳創作者推廣宣傳，此次文博會也租了攤位、加以佈置，創作者不需付攤位費，只要帶著商品來擺攤即可，省錢省力不少。
醜白兔創作者說，醜白兔第一個實體週邊就是娃娃，許多粉絲會想蒐藏，也賣得最好，此次參與文博會不只是為了照顧粉絲、讓更多民眾認識品牌外，最重要的就是獲得專業人士青睞、爭取圖像授權合作。
粉絲Jenny說，醜白兔出貼圖就開始追了，今天是第一次遇到創作者，非常開心可以拿到親筆簽繪，會喜歡醜白兔是因為他很可愛、貼圖也很實用！
緩緩工作室是一個以公仔與插畫藝術為主的品牌，創作者Nick介紹，該品牌主要有兔子Dilo跟熊Mota的角色，分別代表人類內心的善良與邪惡，希望大眾跟內心情緒共處，週邊都是無性別設計，如one size的衣服、包包等，希望男生也可以可愛、女生可以很酷。
Nick說，今年2月才成立緩緩工作室，遲遲找不到曝光管道，參加了神隊友計畫，不但有更多曝光機會，還能跟不同領域的人合作，讓自己的創作風格更多元，也讓自己的品牌從潮流玩具、插畫藝術，慢慢擴散吸引更多不同的族群。
布朗尼擅長把食物變可愛，創作大多以食物、甜食為主，主要的角色有麵包熊、巧克熊、巧莓兔，皆是使用食物的形象去做延伸。今天早上11點開放民眾進場，布朗尼攤位就聚集眾多人潮，僅僅1小時就發出了134張排隊購物券。
粉絲雨魚分享，自己是從IG看到布朗尼覺得很可愛、很療育，追了2年，期間也會跟著去市集與文具展，今天則是買了可以換衣服的小熊娃娃及零錢包。
粉絲快來文博會拿好康
9月29日中午12點，醜白兔與涼涼將在花博展區的戶外舞台進行「萌主來了：醜白兔與涼涼可愛大冒險」兩個品牌將合體有歌舞演出，現場還會和粉絲互動拍照及贈送小禮物。
beanfun!創作者神隊友在展覽期間還設置闖關抽獎活動，只要追蹤創作者神隊友IG，即可獲得一個神隊友章，追蹤任一創作者beanfun!社團也能獲得一個章，集滿可獲得「夢想月曆盒」、「夢想提袋」、「五星級飯店住宿抽獎券」。活動詳請可至beanfun!「創作者神隊友」IG查詢。
第三屆beanfun!創作者神隊友報名起跑囉！
beanfun!在2023年啟動創作者神隊友計畫，前2屆已累積超過百位圖文創作者成為平台的駐站插畫家。短短不到1年的時間，創作者神隊友計畫也陸續與知名品牌做跨界合作，今年9月將舉行第三屆的報名活動，廣邀台灣的原創插畫家一起來參與。
beanfun!指出，創作者神隊友陸續與音樂、影視產業做IP跨界合作，獲得熱烈迴響，年初與台北流行音樂中心進行「張雨生特展」二創活動，創作者在觀展後，透過自己的創意畫下心中的創作才子；近期創作者神隊友更與TVBS實境節目《光開門就很忙了》合作推出數位收藏卡，13位創作者根據節目內容做設計；9月份創作者神隊友也參與選秀節目《未來少女》熱力應援站的活動，7位創作者分別為7個團體繪製應援手幅，不僅可讓粉絲在現場拍照，beanfun!也特地為創作者製作宣傳影片，於9月4日至17日在熱力應援站現場播出等等。
第三屆beanfun!創作者神隊友報名至9月30日截止，採取審核制，收到beanfun!確認信函才代表報名成功神隊友計畫的資源與任務請點此參考。