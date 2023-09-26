明揚大火捐款突破四千萬　善款優先使用有三方向

我是廣告 請繼續往下閱讀
社會處長劉美淑指出，目前善款除了有原來的救助金專戶委員來監督之外，也會再邀請捐款人代表、受益人代表，以及必要的專家學者進行參與這個專案，監督所有善款的使用，目前優先會使用的方向有3個部分，就是急難慰助、醫療照護的相關費用，以及長期生活重建所需的費用，至於其他的需求會在這一週內向各局處來做收集，經委員會同意之後，才會開始適用。
民眾可利用屏東縣社會救助金專戶進行捐款：
臨櫃匯款：
銀行：臺灣銀行屏東分行
帳號：017000000000
戶名：屏東縣縣庫存款戶
請於備註（附言）註明「0922火災爆炸災害捐款」
線上捐款：請至以下連結點選「0922火災爆炸災害捐款」專案頁面即可操作
（https://sadonation.pthg.gov.tw/Index2.aspx）
屏縣府指出，將於收到匯款單影本後，開立收據寄予捐款人（單位）收執。請將匯款單註明需開立捐款收據的抬頭人、連絡電話及住址，傳真至08-7326657屏東縣政府社會處社會救助科，以利寄送收據，此次指定捐款如有相關諮詢事宜亦可聯絡屏縣府社會處社會救助科08-7320415分機5335及5409。
更多「屏東明揚工廠大火」相關新聞。