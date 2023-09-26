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明揚大火捐款突破四千萬　善款優先使用有三方向

▲屏東明揚國際科技公司爆炸案造成四位消防員殉職。（資料圖／記者鄭婷襄攝，2023.09.24）
▲屏東明揚國際科技公司爆炸案造成四位消防員殉職。（資料圖／記者鄭婷襄攝，2023.09.24）

記者鄭婷襄／屏東報導

屏東科技園區明揚工廠發生大火，傷亡人數已高達百人，更有消防員殉職，屏東縣政府傍晚宣布，社會救助金專戶接受民眾捐款，屏東縣政府表示，截至今（26）日中午為止，捐款筆數計有6,513筆，金額40,589,638元，善款優先使用的方向有3個部分，就是急難慰助、醫療照護的相關費用，以及長期生活重建所需的費用。

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明揚爆炸案造成112人受傷就醫，截至目前仍有54人住院，其中12人在加護病房觀察中。為讓消防弟兄、傷者及家屬得到情緒紓解及支持，屏東心理諮商師公會邀集高屏地區62位諮商心理師，配合縣府衛生局、消防局、勞青處安排專業的心理師提供心理支持。

社會處長劉美淑指出，目前善款除了有原來的救助金專戶委員來監督之外，也會再邀請捐款人代表、受益人代表，以及必要的專家學者進行參與這個專案，監督所有善款的使用，目前優先會使用的方向有3個部分，就是急難慰助、醫療照護的相關費用，以及長期生活重建所需的費用，至於其他的需求會在這一週內向各局處來做收集，經委員會同意之後，才會開始適用。

民眾可利用屏東縣社會救助金專戶進行捐款：

臨櫃匯款：

 銀行：臺灣銀行屏東分行

  帳號：017000000000

 戶名：屏東縣縣庫存款戶

請於備註（附言）註明「0922火災爆炸災害捐款」


線上捐款：請至以下連結點選「0922火災爆炸災害捐款」專案頁面即可操作

（https://sadonation.pthg.gov.tw/Index2.aspx）

屏縣府指出，將於收到匯款單影本後，開立收據寄予捐款人（單位）收執。請將匯款單註明需開立捐款收據的抬頭人、連絡電話及住址，傳真至08-7326657屏東縣政府社會處社會救助科，以利寄送收據，此次指定捐款如有相關諮詢事宜亦可聯絡屏縣府社會處社會救助科08-7320415分機5335及5409。

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