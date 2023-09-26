為何不怕被報復？外長稱習近平「獨裁者」 德媒：會叫的狗不咬人
德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock ），近日因為在受訪時，將中國國家主席習近平稱為「獨裁者」，引發北京強烈不滿，德國內部也有擔心影響德中關係的質疑聲浪出現。不過有德國媒體分析認為，中國面對自己不喜歡的言論，強烈回應已是司空見慣，為的是轉移中國民眾對國內問題的注意力，所以貝爾伯克的反應才會相對平靜，將中國的威脅視作「會叫的狗不咬人」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據德國《世界報》（Die Welt）引述德國外交關係委員會專家呂利格（Tim Rühlig）的看法，認為貝爾伯克的言論不太可能造成重大經濟損失，德國政治人物的言論或行動，過去也曾導致中德關係緊張，比如2007年，時任德國總理的梅克爾（Angela Merkel）在柏林接見了達賴喇嘛一事，就引發北京強烈抗議，隨後還取消了與德國的雙邊人權對話。
呂利格指出，對挑釁行為做出強烈反應，已然是中國的「常規操作」，只要是有閱讀中國官媒，如《環球時報》的人都會意識到，「威脅和煽動」是宣傳的重要組成部分，為的是創造一個共同的敵人，轉移民眾對國內問題的注意力。
呂利格分析，或許是因為如此，貝爾伯克的反應才會相對平靜，甚至把這些威脅看作是「會叫的狗不咬人」；而且中國近年經濟不景氣，青年失業率居高不下，正迫使北京軟化其外交立場，可能會更傾向與歐洲和解。
呂利格也提到，雖然貝爾伯克一直是北京的公開批評者，但德國總理蕭茲（Olaf Scholz）通常比較溫和，這次也沒有對貝爾伯克的「獨裁者」言論發表評論，總理與外長的立場不太一致，可能會讓北京找到切入點，在對中政策上進一步分化德國。