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泰國山竹重金屬超標！今年累計第7批　日本丁香魚也違規

▲食藥署於邊境查驗檢出一批日本進口的冷凍丁香魚，重金屬含量超標，後續將依規定退運或銷毀。（圖／食藥署提供）
▲食藥署於邊境查驗檢出一批日本進口的冷凍丁香魚，重金屬含量超標，後續將依規定退運或銷毀。（圖／食藥署提供）

記者林志怡／台北報導

食藥署今（26）日公布邊境查驗違規名單，其中一批泰國山竹與日本出口的冷凍丁香魚遭檢出重金屬鎘超標。食藥署副署長林金富說明，今年已累計7批泰國進口的山竹遭檢出重金屬含量超標，目前持續對該國的山竹產品維持加強抽批查驗措施，日本丁香魚產品則是今年第二批違規。

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食藥署說明，依據相關檢驗規範，鎘於其他未列之蔬菜及水果類限量為 0.05 mg/kg，這次檢出違規的泰國山竹產品檢出0.06 mg/kg，該批產品計有2696公斤，為該國今年第7批違規的山竹商品，也是這間進口商第二次違規。

因此，林金富說明，針對該國山竹產品，將維持加強抽批查驗措施，對該進口業者則調整為逐批查驗，這次案內不符合商品都會依規定退運或銷毀。

至於另一批違規檢出的日本冷凍丁香魚產品，食藥署說明，此類產品鎘限量同樣是0.05 mg/kg以下，這批冷凍丁香魚檢出重金屬鎘0.11 mg/kg，已違反相關規範，總計18450公斤遭銷毀。

林金富補充，今年累計了兩批日本進口冷凍丁香魚重金屬含量違規，由不同的進口業者引進，這次將對違規進口業者後續引入的冷凍丁香魚產品加強抽批查驗，對日本其他冷凍丁香魚產品，則輸入維持一般抽批查驗措施。

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