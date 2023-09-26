Linbay好油遭恐嚇關版 陳建仁：3個月為目標破案
農業粉專「Linbay好油」林裕紘常評論政府農業政策，近期也因為超思進口巴西蛋爭議，多次與農業部隔空交火。但他22日晚間突然宣布停止更新，原因是因為收到恐嚇他家人的威脅，甚至有老婆小孩、居住地點等個資。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（26）日詢問行政院長陳建仁什麼時候可以破案？陳建仁回應，網路 IP位置都在國外，以3個月為目標。
記者邱新博／台北報導
「Linbay好油」傳出遭恐嚇威脅後，桃園警方隨即報請桃園地檢署偵辦，桃園地檢署表示，已經主動分案，並由重大刑案專組檢察官指揮桃園市刑事警察大隊全力偵辦中。
而陳建仁上周赴立院進行專案報告時，曾銘宗也有問到此事，當時曾銘宗希望陳建仁給出具體破案時間，但陳建仁以尊重警方調查為由不願承諾，也引發曾銘宗怒嗆「我跟你講！26號總質詢，絕對不給你上去！」，結束質詢，一時間場面劍拔弩張。
陳建仁今再赴立法院備詢，曾銘宗上台就率先詢問表示，「Linbay好油」遭受黑道還有網軍公然恐嚇版主還有家人，甚至他家的地址都有，「所以外界質疑有政府機關介入，我們是民主國家，什麼時候可以破案？」
陳建仁回應，經過刑事警察局了解後發現恐嚇IP來自墨西哥，電話是在委內瑞拉，由於來源在國外，所以不是這麼容易破案，會盡最大努力，以3個月內為目標，再做完整報告。