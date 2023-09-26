父女隔495天雙亡！23歲女車禍不治 父去年也遭「科技副總撞死」
25日下午，桃園一名梁姓女子騎車行經大園區興華路二段、航城路口時，遭到對向白色小客跨越雙黃線「切西瓜」左轉踫撞，強大衝擊力導致梁女當場失去生命跡象，最終送醫不治，豈料駕駛竟然肇事逃逸，警方立即循線緝捕逃逸駕駛，最終在宜蘭蘇澳砲台山找到人，不過他已輕生死亡；據了解，梁女父親去年也在上班途中，遭到天虹科技羅姓副總違規左轉撞死，還扯出警方涉嫌關說疑雲，父女兩人相隔相隔495天皆因車禍逝世，令人感到不捨。
記者孫唯容／綜合報導
25日下午2時許，23歲的梁姓女子行經華興路二段與航城路二段路口時，一輛轎車左轉跨越雙黃線「切西瓜」，雙方發生碰撞，強大衝擊力導致梁女當場倒地不起，肇事駕駛當時下車察看後，隨即又跑上車駕車逃逸，路過的民眾見狀，立刻打電話幫忙報案，救護人員趕抵後，第一時間協助梁女送醫，無奈最終仍宣告不治，肇逃的駕駛一路沿著國道5號到宜蘭縣下蘇澳交流道，警方最終在一處鐵皮物內找到人，不過他已氣絕身亡。
據了解，梁女自從父母離異後便跟隨母親，去年戴姓父親在上班途中遭到天虹科技羅姓副總違規跨越雙黃線左轉撞上，送醫搶救2天後，宣告不治，當時家屬曾出面指控警方關說而鬧上新聞版面。
梁女與父親相隔495天，同樣都是騎著機車，慘遭違規跨雙黃線左轉的汽車撞上身亡，而警方昨晚通知梁女的母親到案，對於廖男肇逃後輕生，相當不諒解。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995