被問百萬金孫不可行 侯友宜酸綠抄襲政見：跟進記得註明出處
國民黨總統參選人侯友宜近來陸續提出國家政策與政見，民調明顯提昇，今天他再提老農津貼提高到1萬元時，忍不住酸說從癌症基金、老人健保免費到百萬金孫政策，民進黨無不「有什麼跟進什麼」。他喊話中央「跟進是你們的權責，要但記得註明出處從哪裡來。」
記者顏幸如／彰化報導
侯友宜昨天提出「百萬金孫」生育政策，包含凍卵補助最高3萬元、留職停薪改全薪、3胎家庭房屋補貼100萬元，卻被批評連新北市都做不到、政策不可行。今（26）日他參訪彰化建縣300年活動，媒體問到此事時他表示「生育政策最重要的是中央，中央要來跟進啊！」
侯友宜說，自己上次講個癌症基金，中央馬上跟進說要成立100億基金，「我說觀光政策馬上就開放2000人、我說老人免費健保馬上跟進、取消80歲巴氏量表也是馬上跟」。
侯友宜酸說「好啊不錯！現在我提出百萬金孫政策、少子化政策，也歡迎中央，這是你的權責你也來跟進，但是要記得出處是從哪裡來的，不要老是在抄襲，這不太好。」
對於百萬金孫政策被批評是大灑幣，侯友宜認為少子化是國家問題，就像投資公共建設一樣，要用長遠眼光來看，未來他當選會成立少子化基金，不管3胎還是凍卵，要鼓勵大家努力生產，才能減緩少子化、提昇國家生育率。