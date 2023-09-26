高虹安市府喊告！吳崢接招：歡迎來告「我們法院講清楚！」
新竹市長高虹安近日爭議不斷，被質疑與建商關係密切，新竹市政府昨日揚言對「不實臆測」提告，民進黨新北市中和區立委參選人吳崢今（26）日表示，問題的根源是高虹安入住回建築，讓每一條關係線串了起來，形成利益往來的結構鏈，因而有對價關係的問題，有違反《貪污治罪條例》的問題。
記者陳佩君／台北報導
高虹安與建商的關係備受質疑，吳崢爆料，新竹市寡婦樓都更案的建商「理銘開發」大股東楊邴淇，是昌益集團董事長的兒子，昌益集團持有理銘超過50%的股份，上百億元商機的寡婦樓都更案，獲益者就是昌益集團；新竹市府昨發聲明指出，外界爆料皆為不實臆測，穿鑿附會，再次重申，高虹安絕無建商餽贈住房，絕無任何對價關係，一切依法行政。
對此，吳崢透過臉書指出，高虹安、新竹市政府稱他「以訛傳訛、穿鑿附會」，「我提出的分析、指證，全部都取自新竹市政府以及公司公開的年報資料，有憑有據，我和團隊用心製作的圖表，每一條線都有事實基礎，資料來源也都一併附上」。
「真心請教高市長，哪裡穿鑿附會？哪裡不實？這些爭議，追根究底問題出在哪？」吳崢直言，就是高虹安入住回建築，讓每一條線都串起來，形成利益往來的結構鏈，串起來就有對價關係的問題，就有違反《貪污治罪條例》的問題。
吳崢強調，歡迎高虹安與新竹市政府出面講清楚，當面對質他製作的圖表哪裡有問題，如果新竹市政府喜歡用揚言提告的方式溝通，他這邊就把製作的圖再貼一次，「再講一遍，歡迎來告，我們法院講清楚！」