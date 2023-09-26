亞運電競／《英雄聯盟》首勝！中華隊5路全贏　20分鐘擊潰阿聯

中秋10年來「最圓月亮」！各地賞月指數一次看　北台灣雲多碰運氣

▲今（2023）年中秋節月亮是10年來最圓的一次，要像今年一樣能真正看到完美的中秋滿月，得等到2037年。（示意圖／台北市立天文館研究組技士謝翔宇攝）
▲今（2023）年中秋節月亮是10年來最圓的一次，要像今年一樣能真正看到完美的中秋滿月，得等到2037年。（示意圖／台北市立天文館研究組技士謝翔宇攝）

記者張志浩/綜合報導

中秋連假（9月29日）即將到來，除了放假不用上班，還可以和親友烤肉外，賞月也一定是必備行程，台北市立天文館指出，今（2023）年中秋節月亮是10年來最圓的一次；天氣風險公司也在評估連假天氣環境後，分享全台各地的「賞月指數」，其中桃園至台南雲量少，最適合賞月，北北基、高屏、宜花東等雲量較多，賞月可能要碰碰運氣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北天文館研究組許晉翊說明，中秋當日恰逢真正的「月圓」，稱為所謂的「滿月」或「望」，但實際上，這樣的情況只有三分之一左右，在21世紀中僅37次，其他則落在農曆十四、十六，甚至十三或十七，而下次中秋同日滿月是在2030年，且滿月發生時不見得月亮已升起，所以要像今年一樣能真正看到完美的中秋滿月，得等到2037年。

▲中秋節當天，桃園至台南雲量少，最適合賞月，北北基、高屏、宜花東等雲量較多，賞月可能要碰碰運氣。（圖／天氣風險 WeatherRisk臉書）
▲中秋節當天，桃園至台南雲量少，最適合賞月，北北基、高屏、宜花東等雲量較多，賞月可能要碰碰運氣。（圖／天氣風險 WeatherRisk臉書）
許晉翊指出，今年的中秋滿月雖然距離地球36萬1553公里，沒有達到超級滿月的程度，但已是自2015年以來最大的中秋滿月。天氣風險公司則提及，今（26）日開始台灣東方移入的水氣逐漸增多，配合東北風環境，預估到中秋節當天，東北部迎風面雲量偏多、有短暫陣雨發生機會，賞月較需要碰運氣。

此外，受到水氣增多、氣流繞流匯集到南部地區的狀況，會影響中南部午後熱對流會發展到比較晚的時間，因此上半夜仍可能有些殘留的雲系干擾賞月；南部地區也有中高層的雲系往北通過台灣，所以天氣情況較穩定的桃園以南到嘉義的區域，中高雲系的雲量也可能比較多。



中秋連假天氣不穩！全台各地「戶外烤肉」機率曝：沒颱風也會下雨

天氣預報／今水氣變多！雨一路下到中秋連假　首波東北季風將報到

中秋連假「下雨熱區」一次看！颱風生成機率出爐　賞月只能碰運氣

天氣預報／秋天還是熱！7縣市「高溫警戒」　中秋連假迎東北季風

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞