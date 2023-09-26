中秋10年來「最圓月亮」！各地賞月指數一次看 北台灣雲多碰運氣
中秋連假（9月29日）即將到來，除了放假不用上班，還可以和親友烤肉外，賞月也一定是必備行程，台北市立天文館指出，今（2023）年中秋節月亮是10年來最圓的一次；天氣風險公司也在評估連假天氣環境後，分享全台各地的「賞月指數」，其中桃園至台南雲量少，最適合賞月，北北基、高屏、宜花東等雲量較多，賞月可能要碰碰運氣。
記者張志浩/綜合報導
台北天文館研究組許晉翊說明，中秋當日恰逢真正的「月圓」，稱為所謂的「滿月」或「望」，但實際上，這樣的情況只有三分之一左右，在21世紀中僅37次，其他則落在農曆十四、十六，甚至十三或十七，而下次中秋同日滿月是在2030年，且滿月發生時不見得月亮已升起，所以要像今年一樣能真正看到完美的中秋滿月，得等到2037年。
許晉翊指出，今年的中秋滿月雖然距離地球36萬1553公里，沒有達到超級滿月的程度，但已是自2015年以來最大的中秋滿月。天氣風險公司則提及，今（26）日開始台灣東方移入的水氣逐漸增多，配合東北風環境，預估到中秋節當天，東北部迎風面雲量偏多、有短暫陣雨發生機會，賞月較需要碰運氣。
此外，受到水氣增多、氣流繞流匯集到南部地區的狀況，會影響中南部午後熱對流會發展到比較晚的時間，因此上半夜仍可能有些殘留的雲系干擾賞月；南部地區也有中高層的雲系往北通過台灣，所以天氣情況較穩定的桃園以南到嘉義的區域，中高雲系的雲量也可能比較多。