美元、新台幣利差達3%！美Fed還會升息　專家教你這樣做鎖住高利

我是廣告 請繼續往下閱讀
兆豐銀行副總經理陳昭蓉則提到，頂級富豪的金融服務已成業者兵家必爭之地，私人銀行服務不僅是協助客戶家族的財富管理，更是關於客戶家族的資產配置與傳承規劃需求，私人銀行業務的開辦，代表著兆豐銀對於頂級客戶需求的重視，目前兆豐銀符合私人銀行資格約占億元級高階資產人數的5%左右，但卻占高階資產規模（約1500億元）的2成，目前兆豐高階資產客戶約有1100位左右。
不過，隨著美國聯準會放「鷹」，10年期美債殖利率創16年來新高，加上市場對美國政府可能停擺的擔憂加劇，日本央行也續維持超寬鬆貨幣政策，美元指數登上近10個月新高，一度破106，日圓續貶一度下探148.95兌1美元，新台幣兌美元同樣今日盤中也貶破32.2元，一度來到32.222元，中午暫收在32.205元，貶值5.7分。
也由於美元指數續強，加上預期美國高利率仍將維持一段時間，不少投資人仍想持有一些美元及做美元投資。陳昭蓉表示，隨著邊境開放後，換匯需求很大，其中日幣需求最多，主要是日本為鄰近國家，赴日旅遊多，日圓換匯需求大增，再來美元也因看漲，根據美國聯準會說法，利率高原期還會維持一段時間，因此，不只高端客戶，一般客戶也想持有一些美元進行投資。
她表示，現在美元與新台幣有3%的利差，建議如果這時布局長期投資等級公司債，就可以把利差鎖住，現在新台幣定存利率才1%多，根本追不上通膨上漲速度，因此，目前是滿好時機點，建議可把一些資產分配到美元部位，做好資產配置，同時鎖住高利，維持比較好的收益。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。